Médicos de Alto Paraná se movilizaron para reclamar mejoras laborales

La movilización se hizo para pedir el aumento de presupuesto para el 2021 y la compra de insumos hospitalarios, equipos de bioseguridad y medicamentos. Asimismo exigen aumentar el contrato de personal, una recategorización salarial, el cobro de gratificación y el pago por insalubridad, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

Graciela Guillén, del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasap), señaló que hasta la fecha no se les ha otorgado la bonificación que necesitan para comprar medicamentos o tapabocas y alcohol en gel, ya que en los hospitales no cuentan con dichos insumos.

“Por otro lado, nosotros tenemos nuestras necesidades que venimos arrastrando desde hace 8 años, en que no tenemos nuevas contrataciones permanentes. El personal de salud está trabajando en sobrecarga laboral. No hay seguridad, no hay camillero, no hay portero, no hay personal de lavandería, de cocina. Todos trabajan de entre uno o de a dos para todo el hospital”, denunció.

Guillén refirió que continuarán en movilización permanente hasta tanto haya una respuesta desde el Ministerio de Salud. “Es realmente una vergüenza que estemos en esta situación, siendo que Salud es el caballito de batalla de hoy en día”, lamentó.

"Pedimos el aumento del presupuesto de Salud también para que se puedan tener más medicamentos, insumos y más protección para que podamos tener una mejor atención”, continuó.

La doctora aseguró que ya no se cuenta con hisopados para realizar las pruebas de Covid-19, siendo Alto Paraná el departamento con mayor número de contagios. “Hay una necesidad abismal, y no tenemos para hacer frente a este mal”, insistió.

Paraguay alcanzó los 4.113 casos confirmados de coronavirus, con 36 fallecidos a causa de la enfermedad. En el Departamento de Alto Paraná se registran unos 1.422 casos.