Soledad López, una de las que encabezó la medida de fuerza este miércoles en el Hospital Distrital de Curuguaty , en Canindeyú , dijo que en el nosocomio "no hay nada", que los pacientes están abandonados y ahora mucho más, porque los funcionarios se van de vacaciones y los enfermos quedan a la deriva.

Reclamó, asimismo, el compromiso que asumieron las autoridades durante la campaña política de priorizar la salud.

Humberto Rodríguez, otro de los manifestantes, aseguró que la acción que se llevó a cabo es el resultado del hastío que siente la ciudadanía a la mala atención en el centro asistencial, "Nos parece chistoso que los pacientes tengan que ir a otros lugares por falta de anestesista. Mientras se traslada, muchas veces fallece el paciente" señaló.

Hospital de Curuguaty vídeo.mp4 Vídeo: Elías Cabral.

Agregó que actualmente el hospital no cuenta con cirujano, no tiene director y tampoco cuenta con servicio de agua potable. Señaló que en estos casos se impone que las autoridades del Ministerio de Salud muestren la cara, debido a que “con la salud no se juega”.

Cuando se desarrollaba la manifestación, el doctor Obregón salió al paso y recriminó la protesta. Exigió que abandonaran inmediatamente el predio, ya que estaban obstaculizando el paso en la zona de Urgencias, denunciaron.

El médico pidió la intervención de efectivos de la Policía Nacional, pero sin pasar a mayores. En tanto, los manifestantes se apostaron frente al edificio.

Hospital de Curuguaty.jpeg Foto: Elías Cabral.

Durante una larga discusión, el profesional admitió que el Hospital de Curuguaty está colapsado, que se está coordinando con el hospital departamental de cabecera, que está en Salto del Guairá, para cubrir la demanda de los casos.

Negó que no hayan profesionales a disposición y explicó que en estos tiempos varios funcionarios usufructúan de sus vacaciones que es un derecho de cada profesional. Asimismo, reconoció que existen pedidos de permisos.

Varios pacientes confirmaron la falta de medicamentos. La encargada de la farmacia, Mirna Escurra, señaló que faltan algunos, mientras otros ya fueron enviados desde la Regional de Salud. “ A veces el propio Ministerio (Salud Pública) no cuenta con algunos tipos de medicamentos, entonces no podemos remediar", agregó.