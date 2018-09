Más de 300 directores se encuentran en la mira del Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC ) por situaciones irregulares. El ministro de Educación, Eduardo Petta , dijo que la cartera les solicitó informes, sin embargo, no tuvieron respuesta hasta el momento, según explicó a Monumental 1080 AM .

Desde la semana pasada, son investigados casi 600 supuestos funcionarios planilleros de la cartera estatal. De esta cantidad, 359 directores fueron identificados en una primera etapa de la pesquisa, quienes estarían de forma irregular en la institución en cuanto al cumplimiento de funciones y cobro de salarios.

"Se hizo un pedido de informe a cada director que diariamente tiene que concurrir a las aulas, porque tenemos una serie de denuncias de docentes que se volvieron políticos y no asisten a clases", mencionó Petta.

El titular de la cartera educativa aclaró que dieron un plazo a los docentes a fin de que puedan aclarar su situación y que, de constatarse irregularidades, se iniciará un sumario por incumplimiento de funciones.

"Todo el mundo está sensible, nunca se hizo esto, y la clase política está sensible. Estamos investigando a docentes que se hicieron políticos y no van a las aulas. Esto ya no puede seguir así, esto es un despilfarro de recursos", manifestó.

Por su parte, el director de Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, explicó que la Dirección de Asesoría Jurídica se encargará de convocar a los directores para que puedan hacer su descargo y puedan explicar esta situación.

El funcionario aclaró que, luego de que los encargados de las instituciones aclaren su situación, el MEC determinará las acciones a seguir.

“Nosotros tenemos una estimación de que el viernes tendríamos un panorama bastante claro de quiénes tendrían que ir a sumario y quiénes irán al Ministerio Público”, dijo a la 780 AM.

Casañas Levi refirió que, en algunos casos, los directores son sometidos a presiones políticas de autoridades locales. Señaló que recibieron denuncias donde los docentes explican que son presionados por políticos para incluir o firmar nuevos libros de asistencia.

“No se cometerá ningún tipo de injusticia de nuestra parte, pero tenemos que ser intolerantes con los hechos irregulares. No podemos seguir siendo tolerantes ante un sistema perverso que está golpeando a la educación", enfatizó.