"Me amenaza que me va matar y tengo miedo", dice mujer agredida

El hombre estuvo aprehendido en la Subcomisaría 01ª Complejo Habitacional San Francisco de Asís y finalmente este lunes la fiscala Susana González decidió ponerlo nuevamente en libertad, porque no contaba con el video de circuito cerrado, que mostraba el momento de la agresión, informó NPY.

La mujer desesperada y con lágrimas en los ojos lamentó que el hombre haya recuperado nuevamente su libertad y que no haga justicia, por lo que exige que sea nuevamente capturado.

"Se fue en mi casa a atropellarme el tipo, me ahorcó, tengo todo golpes, estoy shockeada, de acá (Subcomisaría) se fue otra vez en mi casa, le dije al oficial que me va matar a mi. ¿Qué espera la Justicia? Tengo tres criaturas", expresó.

Mencionó que su ex pareja es supuestamente adicto a estupefacientes y que este domingo fue a su vivienda a amenazarla de muerte porque presuntamente estaba en su casa un hombre. Dijo que forcejeó la puerta y rompió todo.

"Le dije al suboficial 'atajalena, no le vayasna a soltar, yo le tengo miedo', es injusto. Todo el día vivía así, yo no le denunciaba porque no me pegaba, no me tocaba, pero esta vez ya se drogó muy mal, está re loco, enfrente de su criatura me pegó, me apretó en el cuello su cuchillo. Mi hija me decía 'mamá te va matar', corrió mi hija en la pieza a pedir auxilio", relató.

Comentó que desde la Policía Nacional le dijeron que tienen que ver el video del momento de la agresión y que tuvo que dormir en la vivienda de su hermana por temor.

"Tienen que ver sangre, injusto es, sin video no me van a creer, es injusto, sabiendo que tengo tres criaturas. Tengo miedo de él, quiero que se le agarre, me amenaza que me va matar porque le mandé preso", lamentó.

Policía afirma que "tratarán de ubicarlo nuevamente"

Por su parte, el oficial inspector Aldo Arzamendia manifestó que tras la declaración de la víctima "ahora van a tratar de ubicarle nuevamente" porque ya le tuvieron en el lugar y no tenían la orden de detención en su contra.

Dijo que él particularmente no le pidió ninguna prueba del hecho a la víctima, porque no estaba de turno y que generalmente la Fiscalía pide pruebas.

Manifestó que la denuncia se realiza, se comunica a la Fiscalía y que son los fiscales que deciden si ameritan que queden detenidos o no.

Aseguró que las patrulleras "están las 24 horas por la calle" para detenerlo.

Fiscala emitió orden de detención, tras observar el video

Por su parte, la fiscala Susana González manifestó que entre la noche de este domingo y madrugada de este lunes recibió la información de la Policía de un procedimiento sobre la aprehensión de una persona luego de que la víctima denunciara que el hombre iba a su casa a molestarla, diciéndole que quería ver a los hijos y que ella ya no quería que se acerque.

Afirmó que esa información "no es suficiente" para que pueda ordenar la aplicación de una medida cautelar contra una persona, por tal motivo les mencionó que que la víctima se presente en la mañana de este lunes en la Fiscalía para tener una información real de lo que había ocurrido.

Aseguró que la víctima se presentó en la Fiscalía y ahí informó toda la situación, mostró las marcas en el cuerpo y accedieron a través de ella al video del circuito cerrado.

"Teniendo en cuenta esa información, esta representación emitió una orden de detención contra el señor, que ya fue comunicada a la Comandancia y a la Subcomisaría de la zona", agregó.

Dijo que la Policía no le informó de los antecedentes de violencia en la pareja y que solo le comunicó que el hombre se presentaba en la casa de la víctima con la excusa de querer ver a los hijos y que ella ya no quería.

Comentó que la denuncia escrita de la víctima la recibió este viernes desde la Subcomisaría y que en la madrugada lo que ella recibió fue del procedimiento que hicieron con el hombre, nada más.

"Teniendo en cuenta el video más la declaración de ella y la inspección médica, es que emitimos la orden de detención contra el señor", agregó.

Manifestó que ella le dijo a la Policía que no habían elementos para que ella ordene la detención con la información preliminar que le pasaron porque la denuncia escrita ella no la tuvo en mano. Aseguró que ella se basa en la informacióin que les pasa vía telefónica el personal policial.

Aclaró que para que haya una privación de libertad, como Ministerio Público, "tienen que tener elementos de sospechas mínimos para que tenga una fuerza legal la privación de libertad de una persona".

Dijo desconocer el motivo por el cual la Policía no envió la denuncia más temprano y pidió que las comunicaciones de parte de los que tienen el primer contacto con las víctimas sean de manera más esclarecedora para que se pueda tomar las decisiones correspondientes.