Mbururu está inhabilitado a jurar desde la cárcel, afirman legisladores

El hombre cuenta con prisión preventiva tras ser imputado por supuesto abuso sexual de niños y, además, tiene otros procesos por tentativa de homicidio, toma de rehenes, invasión de inmuebles y violencia intrafamiliar, informaron a través de Telefuturo.

Varios legisladores de la Cámara de Diputados que fueron reelectos en estas elecciones 2023 y tienen que jurar el próximo 1 de julio ya adelantaron que están en contra de que Mbururu jure como senador.

La parlamentaria Kattya González, senadora con 100.083 votos por la Alianza Encuentro Nacional, manifestó su oposición al juramento y sostuvo que el Senado siempre tuvo "autonomía deliberativa delegada", por lo que se evitará que asuma el cargo.

"La Cámara de Senadores, una vez constituida, tiene un margen de discrecionalidad que siempre se usó, por eso no juró (Horacio) Cartes o Nicanor (Duarte Frutos), a pesar de haber sido proclamados. Hay que ser prudentes y trabajar en eso. Si él está privado de libertad, se trata de una inhabilidad que es insuperable", manifestó.

En esa misma línea, el diputado cartista Basilio Bachi Núñez, quien también ocupará un escaño en el Senado en el próximo periodo, se opuso rotundamente a que el miembro de Cruzada Nacional asuma el cargo electivo hasta tanto no se aclare su situación procesal.

"No debe asumir una banca por todos los antecedentes. No estamos hablando solamente de un hecho de abuso, que la fiscala tiene las pruebas concretas, pero tenemos otros casos de violencia familiar, de todo. Entonces, hasta que no se aclare eso no debe asumir; atenta directamente contra la familia", aseveró.

Y sentenció finalmente: "Va a ser histórico que un preso, acusado por violación de menores, asuma una banca en el Senado. Mi voto está en contra".

Por su parte, el actual senador Sergio Godoy, de Honor Colorado, también se pronunció sobre el caso en sus redes sociales y señaló que Mbururu no debe jurar teniendo en cuenta lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 54, de la protección al niño.

https://twitter.com/sergiogodoyc/status/1653790451248373762 Sobre Mbururu, existen dos previsiones constitucionales que el legislador debe ponderar. Una, la que dispone el juramento mientras no tenga condena firme. La otra, la protección integral del niño. La Constitución obliga a decidir a favor del niño. Mbururu no debe jurar. pic.twitter.com/KnSx7PivFH — sergiogodoyc (@sergiogodoyc) May 3, 2023

En comunicación con Última Hora, Christian Ruiz Díaz, director de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), señaló que el juramento de Mbururu depende exclusivamente del Senado y no está en competencia de la institución.

Durante las elecciones 2023, el Partido Colorado obtuvo mayoría propia en la Cámara de Senadores, con 23 escaños para el próximo periodo, que se inicia el 1 de julio de este año.

Mientras, Cruzada Nacional consiguió cinco lugares, uno de los cuales corresponde a Esquivel, desplazando al Frente Guasu, que se quedó con dos escaños, y convirtiéndose en la tercera fuerza tanto en la candidatura para la presidencia como para el Senado.

Patria Querida, en tanto, se quedó con una banca; la Alianza Encuentro Nacional con dos, y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) perdió un escaño, quedando con 12 en total.