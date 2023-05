El senador Silvio Beto Ovelar, el más votado de los colorados, manifestó que el sexto en la lista de Cruzada Nacional debe estar haciendo todo tipo de oraciones para que a Rafael Esquivel, alias Mbururú, no le dejen jurar.

Asimismo, dijo que la cuestión está en otro ámbito y que en caso de que Esquivel esté inhabilitado corre la lista y asume el sexto. “No está condenado y la Constitución Nacional dice que debe estar condenado”, remarcó.

Al ser consultado de si lo dejarán jurar o no, dijo que lo que no se puede negociar es la ley y la Constitución Nacional y aunque hayan sido evidentes los hechos, no es juez.

Lea más: Mbururú se expone a 15 años de cárcel por abuso en niños: ¿Qué pasará con el senador electo?

“Vamos a hipotetizar, suponiendo que el jure, desde donde esté, y posteriormente su condena es confirmada en la última instancia, ahí ya asume el suplente. Si es condenado antes, se corre la lista y asume el sexto senador”, explicó.

El también electo senador colorado, Basilio Núñez, adelantó que su voto será por el rechazo al juramento de Mbururú, a quien acusa de violento, abusador infantil, maltratador de mujeres, invasor de propiedades privadas, además de no cumplir con la pensión alimentaria y “probable homicida”. Lo mismo realizó la flamante senadora, Lizarella Valiente, quien también anunció su postura en contra del controvertido dirigente de Cruzada Nacional.

Le puede interesar: Imputan a "Mbururú" por supuesto abuso sexual de adolescente

El senador electo por Cruzada Nacional Rafael Esquivel, alias Mbururú, se expone como mínimo a 15 años de cárcel. Actualmente, está con prisión preventiva tras ser imputado por supuesto abuso sexual de una niña de 12 años. La Fiscalía anuncia una acusación en su contra.

Varias organizaciones que trabajan en la defensa de los niños ya manifestaron su postura en contra de que el senador electo jure el próximo 15 de agosto.