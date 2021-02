Mayoría de padres prefieren clases virtuales ante deficiencia del MEC

Muchos de los padres o encargados de alumnos manifestaron que es necesario la vuelta a clases presenciales, sin embargo, señalaron que varias de las instituciones no están en condiciones para recibir a los estudiantes, debido a las pésimas condiciones edilicias.

Además, mencionaron que con el aumento de los casos de coronavirus no se puede optar por enviar a los estudiantes a las escuelas porque estarán en contacto con otros alumnos, pese a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que dentro del protocolo sanitario se establecerá la presencia de hasta 15 alumnos por aulas.

Si tuvieras que elegir, ¿qué modelo de estudio preferirías?



Varios de los usuarios de las redes sociales señalaron que no se cumplirá el protocolo establecido por el MEC para evitar el contagio masivo del Covid-19, como el uso del tapabocas y las distancias entre los alumnos.

También mencionaron que no se puede elegir las clases presenciales cuando las autoridades del Gobierno no pueden dotar a las instituciones educativas de lavamanos, jabón ni tapabocas.

Otros comentaron que hasta que no se tenga en el país las vacunas contra el Covid-19 y hasta que se tenga en buenas condiciones las escuelas, se debe optar por las clases virtuales.

Otra internauta dijo que los niños no podrán estar más de una hora con el tapabocas, sin ventilador y sin aire acondicionado con el intenso calor que caracteriza a nuestro país.

"Virtual, con este Gobierno desastroso y el MEC irresponsable no se puede poner en peligro la vida de nuestros hijos. Retorno seguro a clases dicen desde Educación, pero yo diría retorno seguro a contraer el virus y nadie se va a hacer responsable. Y si le pido ayuda al que gobierna, este desgobierno me va a contestar: 'Moõ pio che aikuaapáta, no soy médico'", expresó otro de los ciudadanos.

Otros optan por las clases presenciales

Sin embargo, hay otros padres que respondieron que prefieren las clases presenciales, alegando que se aprende mejor, debido a que muchos de ellos trabajan, por lo que no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y son de escasos recursos y no cuentan con computadora, celular o internet.

"Para una buena clase virtual, el alumno debe tener un lugar en donde estar para realizar la tarea con su computadora, internet y todos los requisitos para que sea de buena ayuda y aprenda, pero aquí los chicos bajo su mango y apenas luego le llega la señal al celular, ni para su saldo tienen los padres y así no se puede. Es por eso que muchos padres arriesgan y envían presencial confiando en la institución y en los maestros, porque aprenden mejor", manifestó Alicia Mendoza, a través de la cuenta de Facebook.

Otra madre, identificada como Lourdes Meza, respondió que prefiere las clases presenciales, ya que de igual manera los niños hacen su vida normal, saliendo con los padres en cumpleaños u otras actividades sociales.

"Si tuviera la posibilidad de una computadora, internet gratis, obvio virtual, pero como me es imposible esas dos cosas opto por presencial", refirió Ana Liz Peralta.

MEC garantiza que “la escuela será un lugar seguro”

El viceministro de Educación, Robert Cano, indicó en nota con Última Hora que desde el MEC van a corregir los errores que se tuvieron en el 2020 respecto a los problemas que generó la educación virtual. Muchos alumnos no asistieron a clases por falta de recursos y conectividad para realizar las actividades escolares.

Aseguró que el Ministerio de Educación garantiza los insumos de bioseguridad para escuelas y colegios en el 2021 y que van a estar disponibles todos los insumos sanitarios para las clases presenciales.

Asimismo, en respuesta a los reclamos de los padres de que en el 2020 muchos jóvenes perdieron el año lectivo por falta de recursos, Cano insistió en que este año se corregirán los numerosos errores que se tuvieron en las clases virtuales anteriormente.

“La plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias está desde marzo del 2020 y es gratuita, esto funciona en el teléfono y es gratuita para todos. La interacción entre estudiantes y docentes se hace de otra forma; lo pueden hacer vía WhatsApp o correo electrónico", expresó.

Dijo que los materiales a docentes o estudiantes se subirán a la plataforma a través de los celulares porque este es un país que tiene apenas un 25% de acceso de banda ancha a los hogares, el 75% de personas no tienen computadoras en sus hogares.

"El Ministerio no puede proveer de banda ancha a cada hogar paraguayo, tampoco le puede dar una computadora a todos, por eso utilizamos este recurso”, dijo.