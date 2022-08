Al respecto, el mandatario aseguró que conversará con los integrantes del Senado recién una vez que se oficialice la salida de Velázquez. No obstante, afirmó que debería ser alguien con un perfil vinculado al Poder Legislativo, por su función de nexo con el Congreso Nacional.

“Hay mucha gente que puede ayudarnos a culminar este año de gobierno y también debe cumplir un nexo importante con el Congreso, por lo que sería bueno que sea alguien con buena relación con los parlamentarios y que tenga un ejercicio, pero no significa que necesariamente deba ser un congresista”, refirió.

Hugo Velázquez se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia y a su precandidatura presidencial por el oficialismo tras ser declarado como persona significativamente corrupta por los Estados Unidos. Se lo señala por el ofrecimiento de una coima de USD 1 millón a un funcionario público paraguayo.

Lea más: Incertidumbre en búsqueda de un nuevo vicepresidente

Reitera preocupación por la Fiscalía

Abdo Benítez también fue consultado sobre la imputación contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y una posible persecución política para el ex funcionario de su Gobierno.

Al respecto, dijo que no quería referirse puntualmente al caso, pero que le preocupa que el Ministerio Público responda al cartismo.

“Yo respeto el trabajo de los órganos. Ya dije lo que debía decir sobre lo que pienso del actuar de la Fiscalía y no quiero referirme a este caso en particular (Giuzzio), y no solo lo dije a la ciudadanía, sino que se lo dije a la propia fiscala general (Sandra Quiñónez), que hoy la percepción ciudadana a consecuencia del actuar es que la Fiscalía está absolutamente subordinada a un sector político”, expresó.

El mandatario señaló que es evidente que el Ministerio Público responde hacia un solo sector del Partido Colorado.

“No hay que ser muy inteligente. Una persona que está muy cerca de la fiscala fue ministro de Inteligencia y del Interior del gobierno pasado, otra persona fue ministra anticorrupción, y otro que está muy cerca es candidato a presidente de seccional y representa al referente que fue declarado por EEUU como significativamente corrupto. La plata de ahí está financiando una campaña electoral. No podemos cerrar los ojos ante una realidad”, sostuvo.

Con respecto al tema de Arnaldo Giuzzio, aseguró que no quiere “hacer juicio de valor sobre el caso específico”, pero que, “caiga quien caiga, la Justicia debe funcionar”. “Si Giuzzio cometió algún delito tiene que ir ante la Justicia o si yo lo cometí, también. Reitero mi preocupación porque la Fiscalía debe funcionar sin sesgos políticos”, remarcó.