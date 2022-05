Tras idas y vueltas y después de varios meses de análisis, el mandatario lanzó la frase: "Yo voy a ser el presidente del Partido Colorado".

De esa forma se dirigió al empresario Luis Pettengil, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, quien anunció sus intenciones de incursionar en la arena política y no descartó una precandidatura presidencial dentro del Partido Colorado. "Yo voy a ser su jefe de campaña", incluso dijo el jefe de Estado.

Abdo Benítez ya había anunciado su intención de pelear por la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, pero había dicho que recién este mes iba a realizar la confirmación.

Durante el evento, Abdo felicitó a Luis Pettengil por querer ingresar a la arena política. Actualmente, los precandidatos colorados para la presidencia son Hugo Velázquez y Santiago Peña.

WhatsApp Video 2022-05-06 at 10.22.04 AM (1).mp4 Durante el evento, Abdo felicitó a Luis Pettengil por querer ingresar a la arena política. Gentileza.

“El campo de la política requiere de gente comprometida con nuestra nación, querido ingeniero, y este inicio o esta voluntad suya de preocuparse, ocuparse y en este momento de su vida ofrecer toda su trayectoria, una trayectoria de un empresario limpio y formal al servicio de la nación paraguaya; sé que no ha de ser fácil, y le deseamos el mayor de los éxitos”, manifestó.

Tanto Abdo Benítez como Cartes dividen el Partido Colorado con sus movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado y se encuentran enfrentados desde hace años.

Las expresiones de Abdo Benítez se dan en el marco de la inauguración de un tramo asfáltico en la ciudad de Filadelfia, Loma Plata, que consta de 21 kilómetros.

Las obras inauguradas fueron realizadas por la empresa Ocho A y con la presencia del ingeniero Luis Pettengil. También destacó que fue la primera empresa paraguaya en emitir bonos para el Corredor Bioceánico y que eso demuestra el compromiso, iniciativa y apuesta por el país.

El mandatario también rindió homenaje al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y anunció la construcción de un Instituto de Previsión Social en el Chaco central.

“Y no es menor la guerra constante contra la burocracia y tengo que decir con mucha satisfacción, para rendir un homenaje, la inversión histórica que se está haciendo en el Chaco paraguayo, la mayor inversión en la historia en el Chaco paraguayo, hasta le superamos al general Stroessner, que hizo mucho por el Chaco, y no tengo miedo de decir, porque hizo mucho por el Chaco paraguayo”, sostuvo el presidente e hijo del ex secretario privado del dictador.