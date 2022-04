Mario Abdo denuncia que diputados están "doblegados" a la mafia

Mario Abdo Benítez (d) junto a la chapa presidencial del oficialismo Hugo Velázquez (c) - Juan Manuel Brunett (i).

En los discursos del segundo del Ejecutivo y del diputado Éver Noguera, precandidato a gobernador del departamento, se lanzaron ataques contra el movimiento Honor Colorado y su líder, el ex mandatario Horacio Cartes, principales disidentes del oficialismo en el Partido Colorado.

Abdo Benítez se sumó en este sentido y mencionó que el oficialismo tiene el "compromiso con la Justicia, la democracia y con una generación de que el futuro no esté sometido a la mafia y al dinero sucio".

Lea también: Diputado imputado y sin desafuero será precandidato a gobernador de Guairá

La ANR "está secuestrada"

Entre varias afirmaciones que hizo, alegó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) está "secuestrada" y le dijo a Hugo Velázquez en público que "ojalá" se den las condiciones para que Colorado Añetete tome la conducción del partido.

"Porque ahí vas a tener un presidente del partido que no te va a chantajear, que no te va a pedir cambios, que no te va a pedir que pases cigarrillos. Va a estar un presidente que le va a acompañar al presidente de la República", vertió.

"No vamos a permitir que el Paraguay del coloradismo caiga en manos de delincuentes", expresó en otro momento.

Sobre el punto, dijo que pensaría para postularse a la titularidad de la ANR para decidir en forma "responsable" en junio.

El jefe del Ejecutivo también criticó al gobierno anterior y lo calificó como una "amenaza" para el pueblo y la democracia paraguaya. "A esta gente no le interesa el coloradismo", agregó.

Cartes utilizó "información privilegiada"

"Miren cómo empezaron con 10, 12 empresas. Ahora tienen 70 empresas. Utilizaron información privilegiada del Estado paraguayo para competir con Petropar. Los mismos gerentes de Petropar hoy son de ellos. El mismo gerente de INC es gerente de la cementera de ellos. Hacen una fábrica para competir y matar a la industria nacional y para llenarse los bolsillos", laceró.

Sobre este punto se refirió a parlamentarios sometidos a las imposiciones del cartismo. "Algunos diputados se doblegan", denunció. "Y con ese dinero manejan a la Fiscalía", siguió.

En la Cámara Baja predomina una mayoría de diputados colorados del sector cartista.

En el evento colorado se lanzó la precandidatura a gobernador de Guairá del diputado Éver Noguera. Asimismo, se presentaron como precandidatos a diputados el ex intendente de Villarrica Alejandro Aguilera y el ex jefe comunal de Paso Yobái Ronald Vázquez.