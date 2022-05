El mandatario afirmó que durante los cinco años de su Gobierno, Horacio Cartes pasó de tener nueve estancias a 27 y de tener 20 empresas a 63.

“Yo no conozco un empresario en la historia que en cinco años, salte de 20 a 63 empresas. Donde su director, el que estuvo al frente de Seprelad desde el 2019, (Óscar Boidanich Ferreira) recibe sueldo de Tabesa de G. 16 millones por mes, todos los meses después de salir por premio de su silencio y su complicidad para el mayor tiempo de lavado de dinero que vivió la República”, aseguró.

Mario Abdo Benítez, dijo además, que Cartes y su equipo político no quieren que él sea candidato a la presidencia del Partico Colorado por qué no les gusta que saque a la luz este tipo de situaciones. “Esas no son calumnias e injurias, son realidades plasmadas en papeles”, agregó.

“Quieren un silencio en Paraguay, un silencio en el partido. ¿Qué hicieron ellos en cinco años? compraron la mitad de los medios de comunicación que en un mercado libre todos esos medios se hubiesen cerrado porque trabajan a pérdida, pero están inyectados con otra plata que viene de otro lado”, remató.

Aumento del precio por la caña dulce

Por Richart González

Asimismo, el presidente Abdo Benítez anunció este domingo el aumento del precio por la caña dulce en la planta de Petropar ubicada en el distrito de Mauricio José Troche, Departamento del Guairá.

Durante el cumpleaños político del gerente de enlace de Petropar, Patrocinio Britez, precandidato a concejal departamental por Fuerza Republicana, padre del intendente Osmar Britez, el jefe de Estado aprovechó para realizar el anuncio para los cañicultores.

“Decidimos aumentar G. 240.000 por tonelada para los cañicultires, para que puedan recuperarse de esta pérdida de casi 30% de productividad a causa de la sequía”, anunció Mario Abdo.

Por su parte, dijo que en Petropar se construyó un laboratorio que está funcionando en Mauricio José Troche, donde se está generando semillas que serán distribuidas de manera gratuita.

Mencionó los trabajos de asfaltados realizados en las comunidades de Tercera línea, Cerro Punta y Tebicuarymí, para otorgar mejores condiciones viales a los productores de caña dulce, en la zona de Mauricio José Troche.

También se refirió al fortalecimiento de las empresas públicas y ni las privadas y de no hacer una planta de cemento que compita con el pueblo y apropiarse con información privilegiada para competir ahora contra el Estado, haciendo alusión a Horacio Cartes.