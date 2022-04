María Serrana litigará hasta anular clausura de sus sedes de Medicina

En el centro de este fuego cruzado hay al menos 2.200 estudiantes de Medicina con el futuro académico incierto.

El representante legal de la UPMS anticipó que desde la próxima semana tramitarán ante un Tribunal de Cuentas la nulidad de la clausura de las dos ofertas médicas, ordenada por el Cones.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos explicó a ÚH que el pedido se basa en la “decisión arbitraria e inconstitucional” adoptada por el ente rector que cometió una “violación al debido proceso”, ya que “no existió oportunidad para la defensa”, dijo.

“La universidad presentará una acción ante el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que constitucionalmente puede reparar las violaciones al debido proceso: No existió oportunidad para la defensa, esta decisión es por fuera de ley porque la ley no autoriza la clausura directa, debe ser luego de un debido proceso, que en este caso no existió”, apuntó.

Están colectando, según contó, audios y videos en torno a la repercusión generada por la decisión del ente rector.

También añadirán al expediente de la demanda, grabaciones de los programas de televisión que serían emitidos este fin de semana. “Vamos a plantear continuar dando clases, que sigan estudiando, lo que luego será convalidado cuando se anule toda esta arbitrariedad”, arriesgó Duarte.

Anticipó que a los estudiantes de María Serrana que deseen cambiar de institución se les “proveerá de toda la documentación necesaria”.

Mientras tanto, desde el Cones hablan de la posibilidad incluso de la clausura total de la universidad en cuestión.

Esto se daría en caso de que se resista o niegue a entregar los antecedentes académicos que, eventualmente, sean requeridos por los estudiantes, quienes ya expresaron su deseo de reinsertarse a otra institución formadora, al apuntar al proceso de reinserción.

En efecto, en la resolución 87/2022 por la cual se dispuso la clausura de las carreras de Medicina de la UPMS, de la sede central de Asunción y la filial de Ciudad del Este, se deja consignado que la universidad “deberá cumplir y observar la obligatoriedad de entregar sin demora y sin costo a los estudiantes sus respectivos documentos académicos respaldatorios”. Esto ante la vigencia de la resolución 389/16 que “Reglamenta el procedimiento para la reinserción en el sistema de educación superior formal de estudiantes provenientes de instituciones clausuradas o sin habilitación”.

María Serrana tiene implementada, además de Medicina, la carrera de Enfermería en su filial de Vallemí así como ofertas académicas del área empresarial

“El Cones es un órgano con rémora inquisitiva en un estado democrático”, fustigó el asesor jurídico de la UPMS.

1.091 alumnos de las carreras clausuradas ya se inscribieron para el proceso de reinserción en otra institución.

2.200 estudiantes de Medicina, aproximadamente, tiene Universidad María Serrana, según declaró al Cones.