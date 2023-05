Marc Anthony celebra la graduación de su hijo mayor

La felicidad del joven de 22 años fue compartida por sus famosos padres que se reencontraron para compartir la alegría del recién graduado, según publica este viernes el medio Hola.com.

Ambos padres subieron mensajes de amor en sus respectivas cuentas sociales, hacia su hijo Cristian Muñiz Torres.

La modelo subió en su Instagram fotos de la graduación de su hijo mayor. Ahí se aprecia a Marc Anthony junto a ella y sus hijos felices del logro del hijo mayor de la ex pareja, fruto del amor que se tuvieron mientras estuvieron casados desde el año 2000 hasta el 2004.

Dayanara le dedicó unas palabras en sus redes sociales a su hijo: “Demasiadas Emociones. Mi Kitian you did it! Todo lo que te propones lo logras, ¡con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes... Your talent it’s beyond words... You have it all y el mundo es tuyo! (Tu talento está más allá de las palabras, lo tienes todo). Te amo @cris_muniz_torres”, fue lo que publicó.

MARC ANTHONY 1.jpg Ryan y Cristian son los hijos del matrimonio de Marc Anthony con la ex Miss Universo 1993, Dayanara Torres. Foto: Instagram @dayanarapr.

Cristian había dejado la casa de su mamá en el 2019, para mudarse a La Gran Manzana, en Nueva York, donde comparte su departamento con su novia, Kylie Jane Marco, quien acaba de recibirse en Bellas Artes por la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Una carrera prometedora

El recién recibido ilustrador, Cristian, colaboró meses atrás en la ilustración en el cómic de Oro, el Coquí Dorado, de Edgardo Miranda-Rodríguez. Cristian puso su arte en la portada y la contraportada del cómic, que forma parte del universo de la superheroína La Borinqueña.

Por otra parte, el arte de Cristian además apareció en la pasada entrega de los Latin American Music Awards. Las creaciones del joven de 22 años acompañaron a la cantante Young Miko sobre el escenario.