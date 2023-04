El cómic en el que Cris hace su debut como dibujante ya salió a la venta y su madre se siente más que orgullosa, según publica hola.com.

A Dayanara Torres se la aprecia muy orgullosa, ya que su hijo Cristian Muñiz lanzó su primer trabajo como dibujante de cómics. La ex reina de belleza viajó de Nueva York, Estados Unidos, donde su hijo le mostró el primer número de su trabajo El Coqui Dorado, una tira cómica en la cual se puede apreciar la parte artística de Cris, momento muy bien aprovechado para disfrutar de unos días con su hijo.

Aunque Dayanara no es la única que está feliz con el nuevo dibujante, también su hermano menor, Ryan, el menor de los hijos del ex matrimonio de Marc y Dayanara. Ryan es de perfil bajo en sus redes sociales, pero al tratarse de presumir a alguien tan importante en su vida, mostró la excepción.

En sus stories, Ryan, de 19 años, compartió un post de La Borinqueña, la editorial que publica los cómics en los que colabora su hermano. Con este post, Ryan deja ver lo orgulloso que está de Cris, quien es tres años mayor que él. El joven acompañó el post con unos emojis en forma de llamas.

“Gente se me aguan los ojos... Ver a mi hijo ver por primera vez su primera portada de El Coqui Dorado. Sus ojitos le brillaban de emoción... poderlo ver realizar sus sueños y ver cómo cada uno de sus esfuerzos comienzan a dar frutos... Enjoy the ride Mi Kitian... The World is Yours!!! @cris_muniz_torres. PS. La semana que viene estará viajando al Puerto Rico Comic-Con para promocionar su primera portada”, escribió una emocionada Dayanara Torres en sus redes, junto a un video de algunos de sus mejores momentos en Nueva York.

Los hermanos Cristian y Ryan no viven en la misma ciudad, aunque esto no les impide ser muy unidos, ya que cada vez que pueden se encuentran en Miami con su madre o Ryan viaja a Nueva York, ciudad en la que Cris reside con su novia Kylie Jane, desde hace casi cuatro años.

Durante estos últimos días, Dayana solo vivió gratos momentos, pues no solo se publicó el primer cómic en el que su hijo colabora como dibujante, sino que uno de los trabajos de Cris, fue expuesto en la galería de la escuela de diseño Parsons, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos.

En unos meses más, Cristian terminará su formación en la escuela de arte en la Universidad de Nueva York. El hijo de Marc y Dayanara celebrará su graduación y es probable que sus padres se reencuentren en la celebración de fin de cursos, justo como hace unos años, cuando la expareja se vio cara a cara en la graduación de preparatoria de Cris.