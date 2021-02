Manifestación para exigir la renuncia de Sandra Quiñonez

Con banderas, silbatos y carteles un gran número de ciudadanos exigieron que Quiñónez sea destituida o renuncie al cargo, de lo contrario piden el juicio político a la fiscala General del Estado.

A la manifestación se sumaron adherentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en apoyo al presidente de partido, Efraín Alegre, actualmente con prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Los liberales, en compañía de sectores de la oposición integrantes de la mesa de presidentes llamaron a la movilización nacional la semana pasada.

Esto además de que diputados efrainistas buscan promover el juicio político de Quiñónez, a quien acusan de perseguir a la oposición por orden de Horacio Cartes y tomar acciones arbitrarias.

Los manifestantes reclaman que la fiscala General no cumple su rol y que supuestamente está manejada por poderes fácticos. "Fuera Quiñónez y todos sus patrones", fue uno de los cánticos que se gritaron durante la protesta.

Esther Roa, activista social, señaló que el grupo de ciudadanos autoconvocados se plegaron a la manifestación en coincidencia a los argumentos que se tienen contra la titular del Ministerio Público y se desmarcó de cualquier partido político.

"Tenemos un enemigo en común, en el sentido de que el Ministerio Público ha sido prácticamente copado por una clase política. Esto no es antojadizo, no es capricho, no es porque no haya argumento para pedir la renuncia o juicio político de la fiscala", afirmó.

Consideró que Quiñónez no tiene el perfil que se necesita dentro de la Fiscalía General. "Necesitamos un perfil diferente, un perfil parecido a la fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, que tuvo la coraza y la valentía de echar toda una estructura de corrupción, el perfil de Diana Salazar, que es una fiscala General ecuatoriana que consiguió la condena de un ex presidente", precisó.

Roa criticó que el Ministerio Público solo cuente en todo el país con 11 fiscales anticorrupción, sin infraestructura y tecnología ni peritos que puedan investigar los casos de corrupción.

"Nunca dio la cara en conferencia de prensas, en donde se le puede preguntar qué pasó con aquel tratado secreto, qué pasó con el Metrobús, que pasa con los casos de municipios donde se saquea a mansalva", manifestó.

Anunció además, la conformación de una asamblea nacional entre partidos de oposición y ciudadanía con el propósito de "recuperar el Ministerio Púbico".