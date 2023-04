Mamá clama por balón de oxígeno y aspirador portátil para su hijo

El paciente tiene un cuadro de neumonía, asociado a otros problemas que posee, ya que parte de lo que come termina en sus pulmones, causándole infecciones, por lo que se le va a colocar una sonda en el estómago para que se pueda alimentar.

El adolescente posee el tórax hundido, piernas y brazos atrofiados, además de las manos y pies deformados y permanece en cama.

La doctora le planteó la posibilidad de que consiga un balón de oxígeno para volver al asentamiento en el que vive y poder asistir al joven sin necesidad de acudir al hospital.

"En la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) me fui, metí mi solicitud y no me dan respuestas", lamentó la mujer.

Apela a la solidaridad

En ese sentido, apeló a la solidaridad y al buen corazón de las personas, atendiendo a que no solo necesita un balón de oxígeno, si no que posee otros gastos como leche costosa, pañales y otras necesidades básicas.

“Él tiene 14 años y sigue con vida. Agradezco a Dios por darme esa bendición. Él es mi oro y mi prioridad”, expresó la mujer.

Las personas que quieran ayudar a Josesito, como le dice sus seres queridos, pueden comunicarse al (0992) 038-496 (portabilidad Personal) para realizar giros o hacer donaciones.