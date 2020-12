"Ella me contaba que tenía problemas con su pareja porque era muy celoso, nunca me dijo que la golpeaba, pero sí que la maltrataba verbalmente, que la amenazaba, le decía que si no era para él no sería para otro y que iba a sufrir las consecuencias si no se quedaba con él", expresó.

Aseguró que su hija no sabe utilizar arma de fuego, por lo que descarta que se trate de un suicidio, como manifestó el policía detenido a los investigadores.

La fiscala Sandra Ledesma imputó al suboficial por supuesto feminicidio y tiene orden de remisión para la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

La representante del Ministerio Público manifestó que todos los indicios, como la posición del cadáver, el arma de fuego con la que se cometió el hecho punible no coincidía con las declaraciones de la pareja de la víctima.

Aseguró que una de las contradicciones que llamaron más la atención fue que eran siete personas las que se encontraban dentro de la vivienda pequeña y supuestamente nadie escuchó el disparo.

"Son cosas que nos llamaron bastante la atención; la desaparición del celular de la víctima, también de que nadie escuchó el disparo del arma de fuego. El policía manifestó que estaba viendo televisión y ni siquiera sabía qué programa estaba viendo, hay muchas contradicciones también de los miembros de la familia. Fuimos haciendo varios actos investigativos y llegamos a la conclusión de que no se podría tratar de suicidio por cómo se encontraba la víctima y ninguno de los que declararon lo hicieron de manera normal", dijo.

El caso

Luz Verónica Alderete Morel fue encontrada sin vida en la noche del viernes pasado en el interior de su vivienda, donde residía con su pareja, en la ciudad de Luque.

El agente policial ingresó a la habitación y encontró a su pareja tendida sobre el piso con una herida de arma de fuego a la altura del pecho y presumiblemente sin signos de vida, con el arma propiedad del mismo al lado.

Aseguró que él agarró el arma y con el fin de auxiliarla lanzó sobre la cama, por último salió de la pieza y dio aviso apresuradamente a sus familiares de lo acontecido.

Con este nuevo caso de feminicidio, suman 33 las víctimas de este flagelo en lo que va del año.