Madonna suspende concierto entre lágrimas tras caer de una silla

"Un amigo mío que fue al concierto de Madonna el 27 de febrero me dijo que hacia el final de Vogue no alcanzó la silla y cayó al suelo. Un bailarín tuvo que ayudarla y durante la parte de Polaroid rompió a llorar y no pudo parar", reveló un seguidor de la cantante, en declaraciones recogidas por Sputnik.

Debido a su lucha contra los fuertes dolores a causa de sus lesiones de cadera y rodilla, Madonna ya había cancelado varios conciertos de la gira; sin embargo, decidió continuar.

La gira Madame X, que incluye un total de 19 presentaciones, culmina el 11 de marzo. El concierto en París fue el número 11. Aún no se sabe si Madonna continuará con los ocho espectáculos restantes.

"Me considero a mí misma una guerrera. ¡Nunca lo dejaré, nunca cederé, nunca me rendiré! Sin embargo, ahora tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar mi dolor como una advertencia", manifestó la cantante.

Así también, hace un mes declaró que a veces rompía a llorar a causa del dolor que le causaban sus lesiones.

La artista reveló además que dedica seis horas diarias a realizar ejercicios de rehabilitación y que, el hecho de haber llegado tan lejos en su gira -que comenzó en setiembre de 2019 en Nueva York-, fue un milagro.