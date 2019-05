Lula volvería a casarse

El ex presidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril del 2018, está enamorado y si sale de prisión lo primero que hará es casarse, dijo el ex ministro de Hacienda Luiz Carlos Bresser-Pereira, tras visitar al ex mandatario en la cárcel. “Él está en óptima forma física y síquica. Su mayor demanda es que sea reconocida su inocencia”, escribió el ex funcionario en su perfil de Facebook, al contar sobre la visita realizada al ex mandatario de 73 años en la policía federal de Curitiba.