"Los que más mueren son los que cuidan de las personas", cuenta paraguaya en Madrid

“Acá ( España ) están muriendo médicos, enfermeras y policías, personas que se contagiaron por cuidar a los demás”, contó la compatriota, quien pidió que no se diera a conocer su identidad, ya que fue diagnosticada con Covid-19 .

La mujer de 30 años vive días difíciles, alejada de su familia y aislada por el virus, del que señala “es un millón de veces peor que una gripe”. Sin embargo, su mayor preocupación son sus familiares y amigos que se encuentran sirviendo en los hospitales públicos.

“Es increíble, acá nos morimos de miedo, yo tengo a mi familia trabajando en salud, tengo miedo por ellos”, mencionó.

La joven dijo que en España se inició la cuarentena cuando se confirmaron 2.000 casos. Sin embargo, los ciudadanos continuaban haciendo su vida con normalidad, yendo a bares, cines, de compras.

Hubo personas que igual salían, no respetaban a la Guardia Civil, así como pasa en Paraguay, comparó. Según datos del Ministerio de Salud de España, en el país europeo se reportan 56.188 casos confirmados, ya fallecieron 4.089, mientras están hospitalizados 31.912 personas. Hasta ahora se recuperaron 7.015 pacientes, pero por día se confirman unos 8.578 nuevos casos.

Luchando contra el Covid-19

Ella dio positivo a la prueba del Covid-19 hace siete días y asegura que fue contagiada por sus jefes, un matrimonio que afortunadamente ya se recuperaron de la enfermedad y se encuentran asistiendo a la compatriota.

“Empecé con mucha fatiga, dificultad para respirar, mareos, tos seca, hipersecreción viscosa en la garganta. Estaba más cansada que de costumbre, luego ya me dio fiebre, y eso fue lo que me tumbó, ya no tenía fuerza por mi cuerpo”, contó.

A pesar de no estar en el rango de edad vulnerable y no padecer enfermedades de base, dijo que con el coronavirus “no se pasa bien en lo absoluto”.

Sintiendo la enfermedad en carne propia, pidió a los paraguayos dejar el egoísmo y pensar más en las personas vulnerables, en los padres y los que corren verdadero peligro.

"Cuando pase todo esto van a poder volver a salir, tomar o pescar, pero mientras no cumplan con los cuidados que se les piden van a haber más contagios y se va a tener que prolongar más y más la cuarentena y la economía va a estar peor”, reflexionó.

En Paraguay se cuentan ya 41 casos confirmados de Covid-19, y tres fallecidos por la enfermedad. Además, tres compatriotas que perdieron la vida en España a causa del mal.