Después de que el Gobierno de Estados Unidos anunció la designación del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , como otro paraguayo “significativamente corrupto”, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), adelantó que varios diputados de distintas bancadas se reunirán para analizar la reactivación del pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez .

La legisladora manifestó que al incluirse al ex mandatario en la lista negra del país norteamericano se confirma lo que ya venían denunciando desde hace tiempo entre un grupo de diputados.

“Llegó el momento de decir que hay que articular nuevamente el juicio político a la fiscala general. Aunque perdamos de nuevo, este es el momento que debemos interpelar ese juicio político. Entendemos que llegó el momento de decir basta”, sentenció González a través de NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1550478344017379329 Buscan retomar juicio político a Sandra Quiñónez tras anuncio de Estados Unidos



"Llegó el momento de articular nuevamente el juicio político, la información confirma que el Ministerio Público es el brazo protector y ejecutor de la impunidad" diputada Kattya González.#NPY pic.twitter.com/nBCAlqXBIW — NPY Oficial (@npyoficial) July 22, 2022

Mientras tanto, señaló que esperan también que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sepa articular al sector oficialista para que se alcancen los votos necesarios para lograr la destitución.

“Esto no puede terminar en una conferencia o en una lista, esto debe tener repercusiones en la República del Paraguay”, señaló, añadiendo que cuanto antes se debe saber qué está pasando en Paraguay, ya que varios países de la región “nos están advirtiendo que hay un brazo conector del crimen organizado con Horacio Cartes”.

Más repercusiones del caso

En ese mismo sentido se manifestaron varios legisladores y referentes políticos, como el caso del senador por el Frente Guasu Jorge Querey, quien aseguró que buscará que reflote la discusión sobre el juicio a la fiscala, ya que considera que existe una “grave omisión o complicidad”.

Fue Querey quien había planteado tiempo atrás y había logrado que brote en el Congreso Nacional el pedido de juicio político contra la titular del Ministerio Público, ante una supuesta parcialidad hacia el sector del ex presidente Horacio Cartes.

La diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), reclamó a la fiscala general su inacción ante la designación de Cartes y recordó que el pasado miércoles ya había señalado que Quiñónez debe renunciar o ser destituida, debido a los 97 funcionarios de la Fiscalía candidatos por el Partido Colorado.

https://twitter.com/CelesteDiputada/status/1550476464373506048 El miércoles dije que por los 97 funcionarios de la fiscalía candidatos por el Partido Colorado, la FGE debía irse. Ahora EEUU dice q hay suficiente evidencia de corrupción en el actuar de HC. Ud no vió esas evidencias @SandraQuinonezA ? — Celeste Amarilla de Boccia (@CelesteDiputada) July 22, 2022

Asimismo, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis cuestionó que, pese a la denuncia de los Estados Unidos contra Cartes y su grupo cercano, la Fiscalía General “no hizo nada”, por lo que aseveró: “La señora Sandra Quiñónez se debe ir a su casa”.

Esperanza Martínez, precandidata a presidenta y senadora del Frente Guasu, lamentó el caso y manifestó que “es una vergüenza” que gobiernos afirmen con claridad los vínculos del líder de Honor Colorado con el crimen organizado, mientras la Fiscalía solo “observa, no investiga y garantiza impunidad”.

https://twitter.com/esperanza_py/status/1550476997893279744 Es una vergüenza para nuestra soberanía que gobiernos de otros países afirmen claramente que existe conexión del expresidente @Horacio_Cartes con el crímen organizado -algo que todos sabemos en Py-, mientras el @MinPublicoPy observa, no investiga y garantiza impunidad. — Esperanza Martinez (@esperanza_py) July 22, 2022

Por su parte, el diputado colorado Hugo Ramírez aseguró que si para el mediodía de este viernes la titular del Ministerio Pública no abre una causa contra Horacio Cartes, ya debe presentar su renuncia o, de lo contrario, se procederá al juicio para su remoción del cargo.

El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, también se pronunció sobre el punto a través de sus redes sociales este viernes, señalando que hace 4 meses había denunciado al ex mandatario y destacó que finalmente “hoy nos empiezan a dar la razón”.

El ex titular de Interior había denunciado que Cartes lidera un esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.

Finalmente, Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República, anunció que la Concertación Nacional convocó a una conferencia de prensa para el mediodía de este viernes a fin de exigir a Sandra Quiñónez su renuncia o en todo caso su destitución.

Nota relacionada: EEUU pone la mirada en Cartes y lo ubica en su lista de corruptos

En una conferencia de prensa de este viernes, la Embajada de Estados Unidos anunció que agregó a su lista negra al ex presidente de la República Horacio Cartes, a quien catalogan como una persona "significativamente corrupta". También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano.

El diplomático estadounidense ya anticipó en el mes de junio que Paraguay es un país amigo y que su Gobierno seguirá colaborando en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.