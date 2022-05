“Los inmorales nos han igualado. Votamos a inmorales, comemos asado, recibimos su dinero y luego pretendemos que no nos maten. Cuando digo 'inmorales', digo 'narcos'. Ayer se cruzó una línea de la que difícilmente se vuelva. Estamos en un Paraguay colombianizado”, manifestó la diputada Celeste Amarilla.

Asimismo, dijo que se había denunciado que el sicariato llegó a la capital, a San Bernardino, pero que ahora llega a todos lados. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno sabe cómo solucionar, pero que reciben plata de los narcos cuando llegan las elecciones para financiar las campañas políticas.

“Esto es una amenaza a todos los que denunciamos a los narcos. Me pregunto qué tendrán pensado para mí, que les acuso de narcos, qué sorpresita me estarán queriendo dar aquellos que amenazan al estilo de la frontera. ¿Seré yo la siguiente, Señor? Solo espero que no haya un Pablo Galán (posiblemente una referencia a Luis Carlos Galán, candidato a presidente colombiano asesinado por orden de Pablo Escobar)”, señaló.

También aseguró que ya nadie está seguro y que si pueden matar a un fiscal en una playa, a quién no podrán matar. “Acá ya nadie está seguro, porque acá empezó a gobernar la mafia. Hace poco decía qué podrida me tiene Efraín con patria o mafia. Resulta que ahora él tenía razón, hay dos alternativas, la patria o la mafia”, afirmó.

Entre lágrimas, diputada recordó a fiscal

La diputada de Encuentro Nacional Kattya González, quien incluso lloró durante su exposición, calificó de honesto y comprometido, con convicciones firmes y anhelos de un mundo mejor al fiscal Marcelo Pecci.

“Hoy la sociedad nos demanda una solución y yo quiero plantar un diagnóstico que hace que tomemos conciencia de lo que está pasando. El índice que puntúa la criminalidad de 193 países, nos sitúa en el segundo lugar de 12 de América del Sur; el primero es Colombia y el segundo lo ocupa Paraguay”, expuso, en relación con el punto de mercados criminales, que habla de trata de personas, tráfico de personas, cocaína, marihuana, armas y drogas sintéticas.

La diputada detalló que en el punto que califica los actores integrados del Estado se tiene una puntuación de 8 de 10, lo que significa que las instituciones están copadas y en un 80% responden al crimen organizado. “El 80% de los que estamos sentados acá, según el índice global, respondemos a los que mataron a Marcelo”, exteriorizó.

La legisladora refirió que la respuesta no va a partir de la Cámara de Diputados, donde las campañas políticas son financiadas por narcotraficantes.

“Necesitamos una alianza estratégica de ese 20% que está en todas las instituciones, porque ese 80% está ganando la batalla, truncó una vida y cuántos niños más van a nacer sin padres si continúa arrasando el crimen organizado en este país”, expresó.

También dijo que el crimen organizado ganó una batalla y que la Cámara de Diputados no está a la altura de las situaciones políticas, por lo que también son culpables de lo que pasó y recordó que Ramón González Daher logró amasar una fortuna de G. 8 billones, utilizando como agencia de cobro a la Fiscalía y al Poder Judicial y con capacidad para comprar dichas instituciones hasta nueves veces, basándose en sus presupuestos anuales.

El diputado colorado Walter Harms calificó de oportunismo político el que se vio reflejado de manera “asquerosa” en las redes sociales. “Hasta las lágrimas falsas se pueden interpretar como una intención de sacar un rédito político de una tragedia que enluta al Paraguay”, expuso.

"Me repugnan los políticos oportunistas que buscan en la tragedia del Paraguay sacar un rédito político. Acá en la punta de la lengua tengo los nombres, pero por respeto a un mártir de la institucionalidad como fue el fiscal Pecci no voy a nombrarlos", aseguró.

"El primer mártir de la Justicia paraguaya"

El diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo, calificó como primer mártir de la Justicia paraguaya a Marcelo Pecci, por defender sus convicciones e ideales, por lo que pidió que su memoria no nos deje hasta construir un mejor país.

“Su memoria nos tiene que dejar en claro que no podemos regalar el país a estos delincuentes miserables, hijos de puta, que hicieron esto. Tengamos el coraje de hacer cosas distintas, como está la sangre de quien apretó el gatillo y el autor intelectual, hay sangre cuando destruimos la institucionalidad de la República, cuando salvamos a intendentes y gobernadores involucrados en cosas así”, sostuvo.

El parlamentario pidió devolver el golpe al narcotráfico y considera que el asesinato marca un antes y un después en la historia del país.

"La mafia nos dio un mensaje muy claro"

La también patriaqueridista Rocío Vallejo, ex fiscal, manifestó que le toca de cerca, ya que fue colega del fallecido, y aseveró que la mafia dejó un mensaje claro de que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren y donde quieren.

“Nos decían cuando éramos fiscales sino teníamos miedo y contestábamos que eso jamás iba a ocurrir en este país. Lastimosamente el día de ayer ocurrió, el mensaje llegó y con mucha fuerza y es un mensaje para cada uno de nosotros”, reveló.

Vallejo agregó que la sociedad se debe preguntar cómo se llegó a esta situación y aseguró que hay responsables, entre ellos políticos y funcionarios que reciben dinero para proteger a los criminales.

“Todos aquellos políticos que reciben plata de la mafia son cómplices del asesinato de Marcelo Pecci y del Paraguay. La mafia nos dio un mensaje muy claro”, remarcó.

El diputado colorado oficialista Hugo Ramírez criticó que ya no asusta de dónde viene el dinero y que incluso genera admiración la capacidad del impoluto que tiene recursos ilimitados y no tiene control, que no puede estar sujeto a la Justicia.

Sobre el punto, habló de que hay dificultades para el productor y los comerciantes para acceder a préstamos, contrariamente a los que tienen recursos sin límite, lo que complica el desarrollo de una nación.

Ramírez salió a favor del Gobierno y dijo que se vienen realizando esfuerzos a través de trabajos de organismos internacionales, que demuestran hasta dónde llega el crimen organizado.

“No existe rubro que esté exento de esta situación y llama la atención que no existan carpetas judiciales abiertas a personas sospechadas o involucradas que formen parte de este esquema”, cuestionó.

El colorado adelantó que pedirá sobre tablas la conformación de la Comisión Bicameral para la Investigación de Delitos Conexos y posteriormente integrarla, que ya tiene media sanción en el Senado.

El fiscal Marcelo Pecci “se regaló”, según legisladora

La diputada Jazmín Narváez dio sus pésames a la familia y deseó que ojalá se les agarre a los sicarios, pero que en algunos casos es tan hábil la mafia.

“Me viene a la mente la frase que dice el que nada debe nada teme. Él se consideró con la libertad suficiente de ir pasearse por Colombia, habiendo sido el fiscal que consiguió la condena de dos narcotraficantes que tenían la nacionalidad colombiana”, puso en contexto.

También expresó que el fiscal se fue sin guardias, a cuerpo gentil y, como podría decirse vulgarmente, “se regaló”.

“Se regaló a una megaorganización que logró individualizarlo adentro de un hotel que tiene una extensión de 10 hectáreas y además tiene varias playas. Me resulta inconcebible sin que haya sido seguido en todo momento y una cooperación internacional”, resaltó, a la vez de apuntar a cómplices de la mafia en la Fiscalía, Poder Judicial y también en el Parlamento.

Alegó que vicios existen en todos los partidos, pero que el asesinato de Pecci les debe encontrar unidos en nombre también de la sociedad, les hayan perdido la fe o no.

"Lo que nunca había sucedido, sucedió"

El legislador Raúl Latorre, quien responde a la bancada de Honor Colorado, movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes, aseguró que el 10 de mayo fue uno de los días más tristes de la historia democrática y que los autores materiales y morales deben pagar con todo el peso de la ley.

Además, exigió fortalecer las medidas de seguridad que se les otorgan a fiscales y jueces, como también respuestas inmediatas y con un mensaje inequívoco.

“Lo que nunca había sucedido, sucedió. Tenemos el primer mártir paraguayo por su lucha por la Justicia. Nuestra prioridad debe ser el combate, la continuidad misma de nuestra República y democracia depende de ello”, finalizó.

"Ñembo lente hũ lo mitã"

El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, se sumó al dolor expresado de los colegas y como bancada repudió y condenó el asesinato de un fiscal que estaba haciendo bien su trabajo, vinculado a la lucha contra el narcotráfico.

El legislador citó un tweet del fiscal fallecido en el que criticaba las disputas electorales cuando se estaba exigiendo la destitución de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

"Ñembo lente hũ lo mitã. Yo diría que 99% recibe dinero o de alguna forma beneficia al crimen organizado. Anteojos oscuros. Viene presupuesto para Fiscalía, rechazamos. Viene presupuesto para Ministerio de la Defensa Pública, sí vamos a aprobar, porque ahí nos dan cargos", criticó apuntando a los diputados opositores y utilizando un lente.

En otro momento, criticó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que se acuerde al cuarto año de su gobierno del lavado de dinero y agregó que ojalá haya llevado alguna denuncia al Ministerio Público durante la visita a la fiscala general del Estado, tras el crimen de Marcelo Pecci.

Marito había señalado al ex mandatario y futuro contrincante por la presidencia del Partido Colorado de pagar un sueldo a su ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cambio de su silencio.

Bachi recordó al ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, a quien responsabilizó de intentar comprar chalecos y autos blindados de uno de los más buscados de Brasil y pidió a las bancadas unirse para presentar un proyecto de ley que potencie a la Fiscalía General del Estado y que quede como legado para los próximos 5 años.

"Grupos criminales con protección de polibandis"

El diputado independiente Jorge Brítez apuntó a que acallaron al fiscal por las investigaciones que llevaba adelante y por lo que podría llegar a descubrir.

“Cómo vamos a hacer un cambio cuando la que maneja esa institución se calla ante las denuncias de robos, saqueos, crimen y lavado de dinero, el propio caso del metrobús”, asestó, haciendo referencia a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Entre otras cosas, puso en tela de juicio lo grave que es investigar o juzgar en un país donde los grupos criminales tienen protección de polibandis, como también fiscales y jueces.

"Clase política no va a cambiar por convencimiento"

El diputado liberal Édgar Acosta aseguró que la clase política no va a cambiar por convencimiento y que no importa de dónde viene el dinero. “No es que los colegas amanecieron y a partir de la muerte del fiscal van a cambiar su manera de hacer política, pero sí lo pueden hacer por necesidad y entender que los tiempos han cambiado”, apuntó.

El liberal adelantó que volverá a presentar el proyecto que buscaba eliminar el lavado de dinero a través del deporte que fue rechazado.

“Lo que pasó con el fiscal Pecci es una demostración de que pueden ir por todos. El miedo no nos puede paralizar. Sigamos denunciando”, pidió.