Llano dice que el PLRA está en bancarrota y critica manejo de Alegre

El parlamentario señaló que el partido está en bancarrota económica y que el único responsable de ello es Alegre. Además, señaló que se cree que el principal partido de oposición tiene una deuda de G. 38.000 millones.

“Así es imposible llevar la conducción de un partido. Un partido con más de 1 millón de afiliados y de más de 132 años no se maneja de manera bolichesca con la que él –Efraín Alegre– maneja, aclaro que no tengo nada con los que manejan boliches, pero así no se maneja”, expresó Llano en conferencia de prensa.

A su criterio, Efraín cierra todas las puertas de la institución política y cree que debe tener un manejo vertical con sus miembros.

“Independiente a que yo sea afín o no de Efraín Alegre, en mi calidad de senador yo no he recibido ninguna llamada para articular algún proyecto de ley”, señaló en referencia al poco diálogo que genera el actual presidente del PLRA.

Lea más: Enojo de senadores con Efraín le resta respaldo en el PLRA

Por otro lado, Llano mencionó que Alegre habla mucho de transparencia y de lucha contra la corrupción, no obstante, dijo que han presentado como 10 notas pidiendo aclaración de la utilización de los recursos del partido en las elecciones pasadas, pero no recibieron respuestas.

“Esta semana o la próxima voy a presentar un informe de cómo se utilizaba la compra de combustible para la campaña del señor Alegre, con boletas comunes y comprando grandes cantidades de una sola estación que, evidentemente, no son documentos que puedan ameritar el gasto”, cuestionó.

Finalmente, Llano anunció que esta semana también se reunirá con todos los miembros de la bancada liberal del Senado a los efectos de encontrar puntos de coincidencia y trabajar en una sola línea.

Los senadores oficialistas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) consideran que esta agrupación debe empezar a buscar alternativas para los próximos comicios y que Efraín Alegre debe promover la unidad. En caso contrario, perdería definitivamente aliados en el Senado.

“Todos están molestos con Efraín Alegre. Hay liberales gobernadores, intendentes, que aguardan que desde el PLRA salga una orientación, un rumbo, y no existe”, cuestionó el senador José Pakova Ledesma.