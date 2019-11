Enojo de senadores con Efraín le resta respaldo en el PLRA

Bancada. Pakova (c) junto a Víctor Ríos y Carlos Gómez.

“Todos están molestos con Efraín Alegre. Hay liberales gobernadores, intendentes, que aguardan que desde el PLRA salga una orientación, un rumbo, y no existe”, cuestionó. Pakova fue más para allá y dijo que con Alegre el partido no avanza y por eso en Senado ya no tiene aliados.

Ahora sus propios aliados tienen reparos hacia la posibilidad de que Alegre apunte al rekutu en el PLRA. El propio Salyn Buzarquis dijo que no promoverá proyectos personales por encima del partido. Eso luego de que supuestamente se filtrara una intención de que Alegre pueda desconvocar a la Convención y no haya elecciones en 2021. Sin embargo, esta posibilidad el mismo Alegre se encargó de desmentir. Señaló vía Twitter que es respetuoso del estatuto y que dicha intriga proviene del cartismo para dividirlos.