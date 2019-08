La Constitución Nacional señala que, en caso de presentarse una doble acefalía en el Ejecutivo, es el presidente del Poder Legislativo el que debe tomar las riendas administrativas del país.

Lea más: Más mensajes embarran al presidente sobre el acuerdo

Ante esta posibilidad, el senador liberal evitó opinar al respecto en los últimos días porque consideraba que no era una situación real. Sin embargo, este martes aseguró no estar aferrado a la idea de llegar al sillón presidencial.

“A mí no me quita el sueño la posibilidad de llegar a la Presidencia por caminos torcidos o por atajos. No me atormenta ni me vuelve irracional esa posibilidad”, expresó el titular del Legislativo en conferencia de prensa.

El político liberal sostuvo que su postura se debe, además, a que puede ser interpretado como un “oportunismo político” de su parte y que su preocupación se alinea más con la necesidad de recobrar la estabilidad política.

Por ello, Llano hizo un llamado a los Diputados instándolos a que el juicio político sea tratado y resuelto lo antes posible.

“Estamos atravesando por un proceso de retracción económica importante. La política y la economía son como primos hermanos, necesitamos todos juntos buscar soluciones a los muchos problemas sociales, económicos y de otra índole”, puntualizó.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del Congreso también negó que haya existido algún tipo de negociación con el sector cartista para apoyar el proceso en contra del mandatario.

Puede interesarte: Mario Abdo reconoce que fue un error el acta bilateral sobre Itaipú

Sin embargo, el legislador dijo que habló con mucha gente, pero nunca hubo “un pedido” de por medio.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por su parte, explicó este martes las circunstancias en que de dio la firma del acuerdo y señaló que solo actuó como un actor político.

El jefe de Estado admitió no haber tenido el conocimiento técnico para manejar el tema, por lo que confió en el postura de la Cancillería, que estaba a cargo de Luis Castiglioni, uno de sus hombres de confianza.

La problemática que desató la firma del acuerdo sobre Itaipú, poco favorable para los intereses del Paraguay, sigue teniendo repercusiones en el plano político.

Abdo Benítez cumple el 15 de agosto próximo su primer año de mandato en medio de una fuerte inestabilidad que ya ocasionó un quiebre en la relación con el segundo del Ejecutivo.