El lingüista norteamericano cuenta con 360 archivos digitalizados que rescatan la cosmovisión de esta comunidad Río Apa, que está situada en el Departamento de Concepción.

Una vez que leyó la publicación de Última Hora: "Las abuelas que revitalizan la lengua guaná para preservar la identidad de su pueblo", Gynan no dudó en ponerse en contacto desde Washington, EEUU, para hablar sobre el trabajo que realizó en esta comunidad.

¿Cómo nació la idea de trabajar en revitalizar la lengua guaná?

- Fue como hace seis años, en el 2013. La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) hizo su primer viaje a Río Apa y la idea surgió porque según el censo nacional de Paraguay, guaná es la lengua indígena que más en peligro de extinción está.

¿Estabas viviendo en Paraguay en esa época?

- Desde 1995 he ido a Paraguay, en un total de 16 viajes, en más de 20 años. Aprendí de mis profesores jesuitas la técnica para descifrar las lenguas indígenas desconocidas. Fue en la Universidad de Georgetow (en Washington DC, EEUU). Es una universidad jesuita. Soy lingüista, que es una disciplina asociada con la antropología.

¿Cómo iniciaste tu contacto con la comunidad?

- En el 2014. El guaraní no lo hablo muy bien, pero añeha’ãmbaite (me esfuerzo). Hace tres años que no viajo a Paraguay. Poco a poco fui aprendiendo el guaraní como parte de mi trabajo como investigador de la sociolingüística de Paraguay.

¿Cuál es tu metodología para enseñar la lengua?

- Otra cosa que aprendí fue una metodología para enseñar la lengua a niños mediante un método directo, para enseñar verbos con acciones físicas, como por ejemplo aguapy (me siento), apu’ã (me levanto), apo (salto), ajeroky (bailo).

Son actividades físicas que para los niños son realmente lúdicas. Así van desarrollando una comprensión de la estructura verbal de la lengua. Para los sustantivos, nombres de objetos, animales y de cualquier cosa apliqué el método directo, que no requiere traducción ni gramática.

¿Estás trabajando en un diccionario de la lengua guaná?

- Este diccionario tendrá todas las palabras necesarias para expresar los comandos verbales, nombres de animales. Las abuelas eran analfabetas. Creo que después de la intervención de Políticas Lingüísticas comenzaron a aprender a escribir.

Sin embargo, estas mujeres son las únicas hablantes restantes del guaná, pero también hablan otras lenguas de la comunidad de Río Apa, como es el guaraní. Del castellano no saben nada.

¿Cuántas palabras tenés traducidas hasta el momento?

- El diccionario tiene 1.500 palabras. Para cada entrada hay una representación ortográfica en guaná, representación fonética para que se pueda pronunciar. La traducción de las abuelas al guaraní. También está en castellano y el inglés. Son cuatro idiomas. Esa parte del diccionario está completa.

Fuiste grabando a estas cuatro abuelas para escuchar el sentido de las palabras

- Durante tres años fui grabando. Tengo un total de cuatro visitas. El diccionario está basado en las entrevistas que les hice a las abuelas durante los primeras tres visitas. Después hubo una cuarta visita, en junio de 2016.

Todas esas entrevistas se grabaron y son un total de 306 archivos digitales, alrededor de 60 gigabytes de grabación.

Ahora lo que estoy haciendo es escuchar todas las entrevistas y buscar de nuevo, todas las palabras, en el diccionario para confirmar e indicar la ubicación física en los archivos digitales de los recortes que he hecho de las 1.500 palabras.

Para cada palabra quiero tener un recorte para que sea un diccionario hablante. Ya tengo la ubicación física de 650 palabras. Requiere un mes de trabajo. Me quedan dos meses de trabajo.

Dejaste de viajar a Paraguay debido a un problema de salud

- Es una enfermedad muy grave (linfoma del sistema nervioso central). Es como decimos en inglés, es una carrera contra el tiempo, porque me queda poco. A las pobres abuelas les queda también poco tiempo para que el diccionario se realice porque, claro, están envejeciendo y yo también estoy luchando contra el tiempo.

En eso está el dramatismo, porque depende de fuerzas del más allá. Me acaban de hacer la vigésima quimioterapia.

En medio de tu tratamiento, estás armando el diccionario

- A pesar de todo eso y de estar en el hospital, requiere mucho tiempo y constantemente paso el tiempo libre trabajando en el diccionario, que me acompaña siempre. Hoy tengo 65 años y ya estoy hecho un viejo raquítico (risas).

¿Por qué crees que es importante recuperar esta lengua?

- Uno se pregunta para qué rescatar una lengua hablada por solo cuatro personas analfabetas; es inútil dirían algunos, y es un desperdicio de fondos nacionales, aunque hay que aclarar que mi trabajo es totalmente gratuito. Yo lo hago como académico y no cobro un guaraní.

La Secretaría de Políticas Lingüísticas tuvo que invertir en organizar los viajes a la región Apa, el alojamiento y la logística y preparar las entrevistas.

¿Cuál es el valor de rescatar la cultura?

- Para qué invertir todo este dinero en rescatar lenguas inútiles, cuando en Paraguay tenemos tantos problemas de salud, calles y todo lo que requiere el Gobierno para educar. Creo que un país que cuida a su población, cuida a todos.

Paraguay puede reclamar el honor de ser el único país latinoamericano que realmente cuida a su gente indígena, su gente autóctona.

Creo que en cuanto al derecho lingüístico, son normas internacionales. Fue increíble ver cómo a todos los guaranihablantes les fascina su cultura, les fascina su herencia y quieren saber quiénes han sido sus ancestros y sus antepasados.

¿Por que será que a un niño le interesa tanto su identidad etnolingüística? Es igual con el guaraní en el país, hay miles de niños que entran en las escuelas hablando solamente el guaraní y se enorgullecen de esa lengua, porque es la lengua de sus padres, de su herencia y quieren aprender a expresarse en esa lengua.

Ese diccionario puede servir como instrumento didáctico para ayudar a los profesores a revivir la lengua en el aula mediante técnicas lúdicas.

Tu sueño es poder estar en el lanzamiento del diccionario

- La idea es que, en 20 años, esos niños tendrán en sus mentes un recuerdo lingüístico de su herencia y de su pasado. La lengua guaná vivirá en su mente gracias a la intervención del sistema educativo.

Es un sueño mío poder estar en el lanzamiento y, como decimos, es una carrera contra el tiempo, por eso yo no dejo que pase ni un día sin trabajar en el diccionario, sin avanzar, y escucho todos los días las voces de las abuelas hablando su lengua, que tiene sus misterios.

Paraguay, una cultura bilingüe

- Paraguay ha forjado a lo largo de los 500 años una cultura bilingüe superando muchas guerras, gracias a la lengua guaraní. Creo que lo que tiene de especial Paraguay es su lengua guaraní. Es importante que no se pierda el guaraní, ni las otras lenguas indígenas.

Si con el tiempo Paraguay llega a castellanizarse totalmente sería como cualquier otro país colonialista, en el cual la lengua indígena le cede lugar a la lengua colonizadora. Paraguay constituye en el mundo latinoamericano una excepción a las reglas. La regla ha sido que la lengua europea sale encima, pero en Paraguay no es así.