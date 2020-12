El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, indicó que Laura Villalba, hermana de Carmen y Osvaldo Villalba, no vio ni sabe qué pasó de Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Su pareja, Esteban Marín López, fue uno de los que se llevaron al ex vicepresidente. El hombre fue abatido en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta, en la zona de Cerro Guasu, Departamento de Amambay.

"Cuando Marín se encuentra con las personas que iban a formar la nueva columna, ella (Laura Villalba) dijo que no le vio al señor Óscar Denis. No sabían que pasó de él", indicó el comisario Cardozo durante la conferencia de prensa realizada en la mañana de este martes.

Lea más: Abaten a miembro del EPP que fue imputado por secuestro de Denis

En otro momento, el jefe policial indicó que Laura Villalba dijo que la familia Denis no cumplió con las exigencias del grupo criminal. Además, que la mujer era la que brindaba asistencia médica dentro del grupo criminal.

"Ella manifiesta que no le vio al señor Óscar Denis, pero sí dijo que no se cumplió con las exigencias que pidió el grupo. Así que esos fueron los pequeños detalles que ella comentó al momento de su aprehensión consultados sobre la presencia o no del señor Óscar Denis con ellos", prosiguió.

Igualmente, durante la conferencia se dieron a conocer los resultados de las diversas investigaciones que vienen realizando durante varios meses contra los grupos criminales que operan en el Norte del país.

"Consta en el expediente que fue Esteban Marín López, como el líder de la organización, que capturó a Denis", explicó y agregó que también se encontraron un bastón y una muleta.

Nota relacionada: Familia Denis pide al Gobierno posibilidad de conversar con Laura Villalba

Días atrás, la familia del ex vicepresidente secuestrado pidió al Gobierno la posibilidad de conversar con Laura Villalba, quien es considerada un elemento logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realicen una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, para la liberación de Óscar Denis.

El EPP tiene secuestrados también a Edelio Morínigo, mientras que Félix Urbieta está en manos del Ejército del Mariscal López.

Denis fue llevado de su estancia La Tranquerita, ubicada en el límite de Concepción y Amambay.