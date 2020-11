Abaten a miembro del EPP que fue imputado por secuestro de Denis

Las autoridades difundieron la identidad de los tres miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), abatidos en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta, en la zona de Cerro Guasu, Departamento de Amambay. Uno de ellos es Esteban Marín López, quien fue imputado el pasado 14 de octubre por el fiscal Federico Delfino, que lo había identificado como uno de los que se llevaron al ex vicepresidente Óscar Denis, de su estancia La Tranquerita.

Los otros abatidos, ya plenamente identificados, son Lucio Silva (61) y Rodrigo Argüello (24).

Silva era uno de los referentes del grupo armado y uno de sus más antiguos integrantes. La Justicia lo tenía en la mira desde 1997 por el asalto a una sucursal del Banco Nacional de Fomento de San Pedro, perpetrado por la entonces llamada Banda de Choré, cuyos integrantes luego formarían el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los principales referentes de los organismos de seguridad, a través de una rueda de prensa, dieron detalles del enfrentamiento, pero evitaron entrar en detalles acerca de lo que esto podría afectar al rescate o liberación de Denis y los demás secuestrados.

“Hay bastante información que se tiene sobre el secuestro del señor Denis. Como siempre hemos dicho, hay cosas que no podemos socializar porque tenemos que guardar cierto sigilo con los trabajos que se vienen realizando. Cuando se pueda, se va a hablar”, se excusó el fiscal Delfino.

Ante la consulta de que si este enfrentamiento podría derivar en una suerte de represalia, aclaró: “El secuestro de Óscar Denis no fue una represalia por el enfrentamiento que se tuvo el 2 de setiembre. El grupo que cometió el secuestro de Denis es un grupo que se separó días antes de ese campamento. Esa supuesta venganza no existe”, aseguró.

Sin embargo, el capitán Óscar Chamorro, que actualmente está al frente de la FTC, reconoció que existe esta posibilidad. “El riesgo de respuesta siempre está latente y las fuerzas públicas deben de asumir y trabajar para minimizar”, expresó.

Chamorro evitó calificar de exitosa la operación y también lamentó que hayan tenido que utilizar la fuerza para abatir a los insurrectos.

Según reflexionó, no se puede hablar de éxito o fracaso mientras existan compatriotas que todavía sigan en cautiverio. “El éxito o el fracaso es relativo. Hay gente privada de libertad y hasta que estas personas no estén en el seno de sus familias, no vamos a descansar”, añadió.

Chamorro indicó, que ya había entrado el sol completamente cuando agentes de la FTC divisaron siluetas que se movilizaban a unos 400 metros de distancia.

El uniformado indicó que sus hombres se acercaron hacia los desconocidos, que llevaban mochilas y armas largas sobre sus espaldas y tuvieron que altearles.

“El personal de la FTC se identifica y recibe el fuego de armas por parte de las personas que avanzaban. Son fracciones de segundo y necesariamente el personal devuelve el fuego”, explicó.

Después de unos minutos, cedió el intercambio de balazos y los efectivos del orden pudieron avanzar hasta encontrar a los tres abatidos, concluyó el uniformado.