Lanzan Kunu'ũ, una estrategia para que entes del Estado prioricen la primera infancia

Kunu’ũ tiene como objetivo principal fortalecer e integrar puntos de contacto de las distintas instituciones del Estado, optimizándolas para lograr un mejor servicio. La intención es asegurar que todos los programas sectoriales identificados como esenciales en el sistema de protección social puedan llegar a los niños y niñas, en sus localidades y de manera oportuna.

Asimismo, se contempla un componente educativo/informativo que se implementará con llegada nacional y que busca servir de fuente de referencia a madres, padres y cuidadores, con el fin de fortalecer las capacidades en cuanto al cuidado de los niños y niñas en su primera infancia.

Kunu'u

En una primera etapa, Kunu’ũ trabajará en las ciudades de Iturbe, Nueva Italia, Piribebuy, San Ignacio-Misiones y Villeta, donde se estiman 1.806 nacimientos anuales, abarcando una población de 78.471 personas.

Entre las iniciativas puntuales a llevarse a cabo se encuentran la captación de embarazadas antes de las 16 semanas de gestación, controles prenatales oportunos y de calidad, y el registro de nacimiento de todos los niños y niñas antes de los 30 días.

También se lanzó la plataforma web www.kunuu.gov.py con consejos e informaciones para madres, padres y cuidadores de las distintas etapas del niño/a desde su gestación.

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez,destacó que el trabajo en conjunto es una estrategia nacional que busca que los organismos del Estado causen un impacto positivo en las niñas y niños de esta primera etapa de vida.

“Los ministerios que hoy convergemos inicialmente teníamos o tenemos estrategias que individualmente no generan el impacto deseado. Si esta primera infancia no es atendida, no tendremos ciudadanos o ciudadanas con capacidad, como necesitamos desarrollar. Si queremos cambiar la historia de este país, debemos necesariamente trabajar en conjunto, y también a través de un trabajo comunitario para cambiar las pautas de crianza”, mencionó Martínez.

Kunu’ũ agrupa a nueve instituciones del Gobierno Nacional que se encuentran trabajando de manera coordinada, las cuales son: el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia – Registro Civil.

También forman parte el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.