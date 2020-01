Lady Gaga habló sobre su salud y cómo le afectó haber sido violada

La artista se refirió a la fibromialgia, enfermedad que padece y le provoca dolor "de los pies hasta la cabeza". Comentó que la misma puede tratarse con terapia de salud mental, la que "tampoco debe ser ignorada".

Conversó de las veces en que fue sometida sexualmente y los efectos que tuvo en ella esa agresión. “Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años, y desarrollé Tept (trastorno de estrés postraumático) como resultado de ser violada y no procesar ese trauma", contó.

Añadió que si bien ella se había convertido en una estrella que viajaba por el mundo, al término de sus giras comenzaba a experimentar un dolor intenso que simulaba el dolor que sintió luego de ser ultrajada, informaron medios internacionales.

Lady Gaga ya había abordado este tema en su documental titulado Five Foot Two, en el que habla sobre los problemas que enfrentó durante años a causa de la fama y la soledad sumada a la fibromialgia que padece, lo que le obligó a interrumpir su gira durante unos meses a comienzos del 2018.

En 2014, la cantante de Poker Face confesó que había sufrido agresión sexual y desde ahí, pasó a ser un gran apoyo para las víctimas de abusos y acosos.

En el marco de su lucha, compuso el tema Til it happens to you para el documental The hunting ground, que habla sobre las frecuentes violaciones a mujeres en los campus universitarios de EEUU. La composición fue nominada a los Oscar en 2016 y ella la interpretó sobre el escenario, donde estuvo acompañada de varias víctimas.

En cuanto a su supuesto romance con el actor Bradley Cooper y la interpretación del tema de Shallow durante la gala de los Oscar de 2019, que ha dado mucho de qué hablar, Lady Gaga aseguró: "hicimos un muy buen trabajo engañando a todos. Nosotros creamos eso".