La nueva inteligencia empresarial

Recién graduado de máster en negocios fue contratado para un cargo de alta responsabilidad. Su título de ingeniero y una experiencia diversa en empresas de gran porte le otorgaban el perfil ideal para impulsar el desarrollo que la empresa necesitaba. Todo parecía estar en su lugar cuando me invita a una conversación profesional y me dice: “Tengo que hablarte desde acá”, poniéndose las manos en el pecho. “En esta empresa están dadas todas las condiciones para el trabajo que tengo que hacer. Hay ganas de parte de los dueños que no escatiman las inversiones necesarias, hay mercado ávido de nuestros productos, tenemos el mejor know how y ya somos conocidos”.

Con este gesto mi interlocutor me indicaba que el CV académico y la experiencia laboral no le aportaban lo suficiente para ser el líder eficiente. Aunque comprendía que para hacer realidad todo el potencial que tenía entre manos le hacía falta entender y gestionar las emociones en el trabajo, las suyas y las de las demás, esta conversación se planteaba conmigo como “sicóloga”, a puertas cerradas, y en un tono de secretismo, como si hablar de emociones no fuera lo más adecuado para ese ambiente. “Me paso el tiempo gestionando conflictos, sentimientos y reacciones, la gente necesita sentirse estimulada y emocionarse con su trabajo y me cuesta dedicarle tiempo a eso, quieren que esté en cada momento de logros celebrando con ellos, la fórmula del liderazgo centrado en resultados solamente no prendió”.