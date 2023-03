En un video compartido en redes sociales por asistentes del show, se ve cómo el artista realiza movimientos aleatorios con su cabeza y manos. Por más que intentaba no podía terminar las frases que cantaba de la canción Someone you loved.

Moment Lewis Capaldi ticks while performing #lewiscapaldi

Fue el pasado martes que cantó en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, un escenario que fue testigo del amor, empatía y ‘camaradería’ de los fans de este artista británico, conocido por temas como Someone You Loved, Before You Go, Forget Me, entre otros.

En los últimos momentos de su concierto lo sorprendió una serie de tics por el cuerpo, movimientos extraños que no pudo controlar y que no le permitieron continuar de manera fluida con la interpretación de su más grande hit, Someone You Loved, por lo que sus fans tuvieron un lindo gesto con el artista y lo apoyaron coreando la canción que estaba interpretando hasta que este pudiera reponerse.

Al terminar su show, el artista agradeció el gesto de su público con una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Estoy absolutamente bien. Esto es solo algo que me pasa cuando estoy cansado, nervioso, emocionado o lo que sea”, manifestó Capaldi, quien padece del síndrome de Tourette desde el 2022. Este trastorno consiste en movimientos repetitivos o sonidos indeseados, muy difíciles de controlar para la persona.

Artistas que también sufren de Tourette

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se presenta a manera de tics tanto motores como fónicos. Son movimientos y sonidos involuntarios que comienzan a hacerse notorios durante la infancia y en algunos casos la adolescencia.

Otros artistas que sufren de este síndrome son Billie Eilish, Lele Pons, Dan Aykroyd, Seth Rogen, Rafael Nadal, entre otros.