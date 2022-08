La diferencia en la tabla los separa y la disconformidad los acerca

No se trata del anuncio de un partido, sino de situaciones que se plantean con Cerro y Guaraní, quienes se verán la cara esta tarde. El Ciclón, que se vio duramente golpeado por Nacional primero (el Tricolor jugó gran parte con uno menos) y Olimpia después, conoció de fuertes reclamos de sus seguidores por internas planteadas entre sus propios jugadores. A esto debemos agregar la reunión del Departamento de Fútbol presidida por el mismo Zapag y Chiqui Arce, donde se analizó el momento actual. Está visto que al cuadro azulgrana le falta mayor nivel en campo y la obtención de un punto sobre seis en sus dos últimas confrontaciones no deja de incomodar, incluso la ineficacia ofensiva es palpable, aun teniendo más dominio de balón que el adversario. Futbolistas de prestigio que cayeron en su producción es otro detalle que llama la atención. Debemos sumarle a su realidad un aspecto que debe ser considerado resaltante, de los doce equipos de Primera clasificados a la Copa Paraguay, el único eliminado fue Cerro Porteño al ser despachado por un modesto Rubio Ñu, de bajo promedio en la misma Intermedia. Nada es casualidad. En el Ciclón se debe poner la casa en orden y no descansar en palabras. Eliminación previsible en Libertadores y con un global abultadísimo ante Palmeiras. Dijimos, Copa Paraguay afuera y ¡de qué manera! Y un futuro que si no logra un cambio radical podría pagar fuertes consecuencias. Hay demasiado en juego en Barrio Obrero, como pretender llevarse la corona del Clausura para asegurar un lugar internacional en el 2023. El caso Guaraní, sin la repercusión que tiene el Azulgrana, está atravesando una etapa complicadísima y de un rendimiento más que opaco, cuyos números son irrefutables, perdió ante Olimpia 2-0, apenas le ganó a General Caballero 2-1, empató con Resistencia sin goles, cayó ante 12 de Octubre 1-0, mismo score con Sol y un milagroso empate con Nacional 1-1. El equipo de Jubero de momento ganó uno de seis, está penúltimo en el campeonato y solo marcó tres goles. Hace cuatro fechas que no obtiene los tres puntos. La advertencia de la cúpula directriz al estratega y jugadores está plenamente justificada, no hay otra manera de digerir lo mal que anda el Legendario, dejó de ser protagonista y con una exposición hasta por momentos lamentable. Coincidentemente, chocan entre sí y, aunque tengan posiciones diferentes en la tabla, hay deudas pendientes por corregir. A la espera La grilla de la Copa Paraguay está para arrancar en octavos de final, sobresaliendo nítidamente Olimpia – Libertad. Evidentemente es un choque fuerte, por los antecedentes de ambos y los cetros alcanzados en el mismo certamen. De Primera hay once en competencia, dos de la Intermedia: Iteño y Rubio Ñu; dos de la Primera B: Atlético Tembetary y General Caballero ZC; y uno de la Primera C: Benjamín Aceval. El ganador del certamen tendrá derecho a disputar la Copa Sudamericana y con una recompensa de 600.000 millones de guaraníes. A modo de recordatorio, en la última edición el Franjeado levantó el trofeo de este evento y como ya estaba anotado en la Libertadores, Sol de América, como vicecampeón, se introdujo en el torneo continental. Costas enla alturaUn viejo conocido de la afición deportiva, Gustavo Costas, asumió la dirección técnica de la selección boliviana en una ceremonia muy especial, con shows musicales del folclore del Altiplano. Aplaudido y homenajeado, el DT de vasta trayectoria tomará el mando en el mes de noviembre, una vez terminado su contrato con el Palestino de Chile. La inversión de la Federación Boliviana no supera 1.100.000 de dólares al año para todo el cuerpo técnico. El vínculo del orientador con la FBF tendrá una duración de cuatro años y en la presentación del profesional contó con la participación de los delegados de los 16 clubes como un certificado de respaldo. Costas dirigió en Paraguay a Guaraní (2001-2003), Cerro Porteño, donde se consagró campeón (2005-2007), Olimpia (2008) y nuevamente en Dos Bocas (2019-2021). Entre las caras nuevas de los seleccionados de Sudamérica se deben citar a José Reynoso en Perú, Eduardo Berizzo en Chile y Néstor Lorenzo en Colombia, todas ellas sin presencia mundialista; haciendo un resumen, digamos que de 10 escuadras nacionales 7 son argentinos: Scaloni en su país, Néstor Lorenzo al frente de los cafeteros, Néstor Pékerman en Venezuela, Berizzo en Chile, Gustavo Alfaro en Ecuador clasificado a Qatar, Gustavo Costas en Bolivia y Barros Schelotto en Paraguay. Argentina ante Honduras y JamaicaAtendiendo la suspensión de Brasil–Argentina, previsto para el 22 de setiembre por las Eliminatorias y con la anuencia del TAS, el encuentro quedó sin efecto en pleno acuerdo de la FIFA y de las federaciones afectadas. De lo que no podrán escapar es de la multa económica por los incidentes en São Paulo, en un cotejo que apenas arrancó y de conocimiento público todo lo acontecido. Los brasileños deberán abonar USD 315.000 y los argentinos 157.000, que será donados directamente a la Organización Mundial de la Salud. Ante esta situación y sin agenda por fecha FIFA, ambos técnicos, Tité y Scaloni, se prodigan en poder jugar amistosos. Argentina confirmó que jugará ante Honduras el 23 de setiembre, en Miami, y contra Jamaica el 27 de ese mes, en Nueva York. Habría que ver qué anuncia Brasil en los próximos días. Otra vez en España Omar Alderete, integrante de la Selección Paraguaya, fue incorporado por el Getafe, que por primera vez en su historia suma en su plantilla a un jugador paraguayo. Alderete estuvo últimamente en el Hertha Berlín y pasará a integrar la línea defensiva junto al togolés Djené, el portugués Domingos Duarte, el serbio Mitrovic y el uruguayo Gastón Álvarez. Mañana el Getafe será visitante ante el Girona, siendo esta la segunda fecha del balompié en la Madre Patria. El nuevo club de Alderete perdió de entrada 0-3 con el Atlético Madrid. Su próximo rival conoció también una derrota, siendo su verdugo el Valencia, donde tiempo atrás justamente Alderete sentó plaza.