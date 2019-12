La bombera que regaló su cabello a la Virgen tras sanarla de una enfermedad

Desde que nació tenía problemas para respirar y necesitaba realizarse nebulización dos a tres veces por semana.

"Cuando me daba mis ataques, mi mamá me llevaba a la farmacia más cercana que estaba a dos kilómetros de mi casa, en Ñemby, ella tenia que correr para que me puedan nebulizar y poder respirar", relató.

Posteriormente, al tener 6 años, se quedaba dormida en la sala de clases en la escuela. Ella no podía estar despierta mucho tiempo y tampoco concentrarse.

Tras estos problemas, su madre hizo la promesa a la Virgen. "Mi mamá prometió que desde los 6 años hasta los 15 años no me iba cortar mi cabello y si me sanaba lo iba entregar a la Virgen por el milagro", expresó.

Fue así que transcurrieron cuatro largos años y un día pudo sanarse por completo. Tras esto, su madre le cortó el cabello y lo entregaron en la Basílica de Caacupé, frente a la imagen de María.

Actualmente Liliana tiene dos hijios, una niña de 5 años y un niño de casi 2 años, a quienes dejó este sábado para prestar servicio a los peregrinos en el kilómetro 48 de la ruta PY02, antes de Kurusu Peregrino.

Comentó que ya asistió a varias personas quienes llegan con estirones y dolores en las rodillas, porque vienen arrodillados desde Ypacaraí.

