La batalla contra la depresión en un relato en primera persona

Esto es desencadenado a causa de un ambiente laboral extremo.

Si este síndrome no es tratado, en el 90% de los casos deriva en depresión, señaló y recordó que el año pasado se encontraba en una situación laboral extrema y trabajando más de 12 horas al día. Pero el cansancio iba ganando y tomó la decisión de salir de ese lugar.

“Me empecé a dar cuenta, allá por octubre, de que estaba por demás cansada, tratando de mejorar cada día en el área laboral. El famoso 'no me quieren nomás acá y por eso no funciona', pero salí de ese lugar porque ya no daba más”, explicó.

Rápidamente Verónica consiguió otro trabajo, pero el cansancio era cada vez mayor y comenzaron a aparecer los ataques de pánico. "Un día, mientras manejaba, se me nubló la vista, pensé que no me estaba alimentando bien. Luego comencé a tener escenas de pánico", recordó.

Así eran los días de Verónica, seguía sin tratarse “porque solo estaba cansada”, hasta que un día no pudo levantarse de la cama y los ataques de pánico ya eran constantes. Ante la situación, decidió buscar ayuda siquiátrica y comenzar el proceso de hallar una medicación.

Todo esto pasó entre noviembre de 2021 y abril del 2022. En otro momento, Verónica explicó que la depresión no pasa por una cuestión de voluntad.

“No pasa por la voluntad, porque si era por voluntad, a mí esto no me hubiera pasado. Yo tengo la voluntad de curarme, pero mi cerebro no me lo permite porque tiene un exceso de ciertas hormonas como el cortisol”, puntualizó.

Piris instó a quienes pasan por una situación similar a buscar ayuda y resaltó la visibilidad que se le va dando a la salud mental. Por último, destacó que las personas de su entorno fueron fundamentales y de gran ayuda en todo su proceso.

"Lo que me hizo bien fue que los de mi entorno me hablan sin prejuicios, empezando por mi marido, que siempre me escuchó y no forzó nada, siempre está pendiente, se informó sobre el tema y valora el proceso", manifestó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y ataca de una manera silenciosa y, en muchos casos, es letal.

Es considerada el mal de nuestro siglo, junto con la ansiedad y el estrés. Este problema de salud mental se acentuó en los últimos años a niveles alarmantes en niños y adolescentes debido a la pandemia del Covid-19.