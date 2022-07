La amistad, un vínculo positivo para la vida y la salud mental

En ese sentido, señaló que cuando hablamos de amistad la entendemos como una relación entre seres humanos que se basa en la comprensión, la escucha, el acompañamiento, fortalece la salud de las personas y ayuda a que se adquiera la identidad.

Asimismo, indicó que es el afecto más igualitario que existe, debido a que las personas se aceptan tal como son y de forma desinteresada, lo que implica un componente íntimo entre el dar y el recibir.

“Eso respalda las necesidades que tenemos las personas de aceptación, de compañía. A partir de esto (de tener un amigo) desarrollamos también la confianza. Buscamos la opinión de los amigos. La amistad sí cumple una función mental, porque desarrolla la empatía, entre otros sentimientos”, expresó la profesional.

Nota relacionada: Artemio Bracho: "Que la amistad siga creciendo con mucho entusiasmo"

En cuanto a la confianza e intimidad que suscita dentro de una relación de amigos, explicó que muchas veces es por eso que los padres apelan a la figura de un amigo para conocer las intimidades de sus hijos.

Sobre el punto, dijo que en ciertos momentos de la vida la amistad cobra mayor importancia, como en la adolescencia, donde este tipo de relaciones tiene un sentido superlativo, ya que incluso los amigos pasan en primer plano antes que la familia.

Esto debido a que la adolescencia es donde las personas van desarrollando la identidad e identificación con el otro, lo que también se refuerza a través de las amistades.

Día de la Amistad 3.jpg A través de los amigos, las personas también desarrollan la identidad. Foto: Gualber Oviedo

En contrapartida, Maldonado señaló que el no tener amigos en cualquier etapa de la vida puede suponer que hay algún tipo problema.

Aseveró que es difícil que la persona no quiera relacionarse con los demás, sino que lo más probable es que carece de las habilidades para entablar una relación.

“La amistad es un componente importante en la vida porque somos seres sociales, más allá del enfoque comercial que se le quiera dar. Muchas personas no es que no quieren tener amigos, sino que no tienen las habilidades para establecer amistades. El que alguien no tenga amigos es un dato de que algo está pasando”, enfatizó al respecto.

Manifestó que muchas veces esto se debe a que los padres mismos no impulsan a sus hijos a generar relaciones de amistad, debido a creencias personales o culturales, así como la escuela o colegio generalmente no genera espacios de integración.

Falta de relacionamiento

Mirta Maldonado también indicó que la pandemia del Covid-19 hizo que se acentúen los problemas sicológicos y desencadenó en que las personas desarrollen mayores problemas de ansiedad, depresión, entre otros trastornos, derivando en la falta de capacidad para relacionarse con los demás.

“Hay algunos rasgos culturales, por ejemplo, muchas mamás se sienten contentas de que sus hijos no salen de la casa, no se juntan, ese es un valor que nos viene de la dictadura, con lo que se rompen las relaciones comunitarias. Además, con la pandemia tuvimos que encerrarnos, hay mucha ansiedad porque dejamos de compartir”, sentenció.

En cuanto a la forma de mejorar la capacidad para establecer vínculos de amistad, la docente aseguró que en primer lugar se debe identificar dónde está el problema o la causa, a fin de poder buscar una alternativa para mejorar ese aspecto de la vida.

Explicó que generalmente se trata de inhibiciones en la personalidad de una persona y que la mejor forma de identificarlas es asistiendo a consultas sicológicas.

Lea también: ¿Cómo va a estar el clima en el Día de la Amistad?

Finalmente, la profesional destacó que el Hospital de Clínicas cuenta con un servicio pediátrico, otro para adolescentes y otro para adultos, las cuales son consultas completamente gratuitas, pero los interesados deben agendar un turno de forma presencial.

Recordación del Día de la Amistad

Este sábado 30 de julio, fecha en que celebramos el Día Internacional de la Amistad, es la mejor oportunidad para homenajear ese vínculo más que importante que mejora la vida de las personas, compartiendo con aquellos amigos que nos acompañan desinteresadamente.

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la fecha en el año 2011, a propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. Esta última instancia surgió durante una cena entre amigos en Puerto Pinasco, Departamento de Presidente Hayes, un 20 de junio de 1958.

En aquella ocasión, el fallecido compatriota Ramón Artemio Bracho fue quien planteó la conmemoración, pero luego el día fue cambiando, ya que en aquella época aún funcionaba la fábrica taninera de Pinasco y los trabajadores solo podían participar de un festejo a fin de mes.

El objetivo de la ONU al declarar la fecha fue buscar armonía dentro de los pueblos, mediante la transmisión del sentimiento de la amistad como una herramienta para conseguir la paz, acabar con la violencia y la pobreza, contribuyendo con ello a una sociedad más justa y sostenible.