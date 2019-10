Jueza ordena embargar bienes de Ramón González Daher

Ramón González Daher está siendo investigado por evasión fiscal, ya que superfluamente tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello.

Para Hacienda había un riesgo para la percepción de impuestos, ya que había versiones que señalaban que González Daher estaba transfiriendo con celeridad sus bienes para evitar eventuales confiscaciones.

En un principio, la SET le habría impuesto una sanción de USD 25 millones, pero Ramón González Daher pidió una reconsideración de la sanción, la cual ahora se encuentra en sumario y puede resultar en una disminución de la multa o en aumento de la misma.

El dirigente deportivo también se encuentra en la mira de la Fiscalía por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y usura.

El ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) está siendo indagado por un supuesto esquema que consistía en préstamos hipotecarios que daba el ex legislador a personas necesitadas de dinero, pero cuando los prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas.

Ante el pedido de embargo de sus bienes, el ex dirigente deportivo recusó al juez José Villalba, por lo que la causa quedó en manos de la jueza Gómez de Delfino.