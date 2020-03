El juez de Atención Permanente, Darío Báez, ordenó al fiscal Diego Arzamendia que provea al ex viceministro y ex fiscal Hugo Volpe las copias de la carpeta de investigación en su contra por supuesta coima, informó este miércoles desde tribunales el periodista Raúl Ramírez.

En enero pasado, Volpe renunció al Viceministerio de Política Criminal, luego de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispusiera el inicio de una causa penal para investigarlo por presunta complicidad con narcotraficantes.

La pesquisa se abrió a raíz de un informe de 3.000 páginas del Ministerio Público brasileño que involucra a Volpe y al ex fiscal Armando Cantero.

Los informes brasileros supuestamente apuntan a una complicidad con Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco y líder del Primer Comando Capital (PCC).

Sin embargo, la Fiscalía paraguaya nunca llegó a imputar a Volpe ni Cantero. Incluso, se realizaron varios allanamientos, pero los investigadores no incautaron evidencia alguna.

Por su parte, Volpe se defendió señalando que nunca incurrió en un acto de corrupción ni aceptó coimas. Contó que una vez un abogado de Minotauro fue hasta su oficina cuando él no se encontraba y dejó un bolígrafo costoso en su escritorio. Dijo que su único error fue calificar esto como "algo no tan grave" y no haberlo denunciado.

El abogado del ex viceministro, Francisco de Vargas, solicitó al Juzgado acceder a la carpeta investigativa, que incluiría declaraciones testificales del fiscal adjunto Marco Alcaraz, fiscales de Asuntos Internacionales y la fiscala antidroga Alicia Sapriza, así como el informe proveniente del Brasil.

El juez Báez dispuso que el Ministerio Público provea las copias de la carpeta y de toda documentación referente a la investigación contra Volpe.