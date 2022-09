El magistrado resolvió este viernes no hacer lugar al pedido, argumentando entre sus consideraciones que "en otro contexto" es una obligación del Ministerio Público devolver una vez cotejados aquellos que "no guarden relación con los hechos investigados", informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Pero agregó que "en estas condiciones" es "inviable que se proceda a la devolución de las evidencias incautadas, ya que constituyen piezas fundamentales de una investigación fiscal en curso, de etapa completamente incipiente".

El fiscal anticorrupción Osmar Legal, a cargo de la investigación contra el ex ministro y quien encabezó el allanamiento en su casa ubicada en San Lorenzo, el 16 de agosto pasado, se opuso al incidente interpuesto por la defensa de Giuzzio.

En la misma fecha el ex titular del Ministerio del Interior y anteriormente ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue imputado por cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su supuesto relacionamiento con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espindola Marques.

El agente del Ministerio Público sostuvo en el documento de su imputación que el ex secretario de Estado tenía una relación fluida con el ciudadano extranjero, quien fue detenido en el operativo Turf, realizado en Brasil, y conocía sus intenciones de ser proveedor del Estado.

La hipótesis se construyó con base en supuestas conversaciones vía WhatsApp entre los dos sindicados.

Arnaldo Giuzzio recusó posteriormente a los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza señalando que el 4 de abril se solicitaron copias de las actuaciones y la carpeta fiscal, pero días después el fiscal Legal rechazó el pedido, con el argumento de que no existía una investigación en su contra.

El mismo denunció en su momento que durante el allanamiento a su domicilio el Ministerio Público se apropió de una carpeta en la que tenía documentos vinculados a las denuncias que realizó contra el ex presidente de la República y otros, que había investigado en el pasado.

Giuzzio es abogado, ex fiscal, ex senador, ex ministro de la Senad y ex ministro del Interior.