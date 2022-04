Juez de Faltas de Cambyretá renuncia ante inminente juicio político

El libelo acusatorio contra el Juez de Faltas de Cambyretá fue presentado en la última sesión de la Junta Municipal y se funda principalmente en las incompatibilidades. Siete concejales, tales como Christian Matoza, Jaime Hinterleitner, Diego Colmán, Mirian González, Diego Sanguina, Néstor Hugo Valenzuela y Éver Bareiro encabezaron el enjuiciamiento.

Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden dedicarse al comercio, la industria o la actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.

En tal sentido, destacaron los hechos que motivaron la acusación y hacen referencia a publicaciones en redes sociales, en diferentes fechas. En la red social Facebook se han hecho innumerables post, publicaciones con imágenes, dando a conocer su preferencia política a un determinado partido.

"En fecha 6 de junio del año 2021, en el perfil de Facebook, observamos que el juez de faltas Emmanuel Méndez compartió una publicación de un grupo político, cuestión que le está vedada. Así también, en fecha 24 de agosto del año 2021, se ha compartido en el perfil de Facebook otra publicación, en esta oportunidad del intendente actual Javier Pereira Rieve (PLRA). También se ha dedicado a compartir e informar por ese medio su afinidad política con tal partido y con mayor razón con el intendente actual. Siguiendo con sus actos políticos, el 19 de febrero del año 2022 postea en su perfil de Facebook: “Itapúa se pone en marcha” ante la publicación de la presentación oficial del precandidato a gobernador Javier Pereira", señala parte del libelo acusatorio.

Asimismo, expusieron que el 16 de febrero del 2021, el juez de Faltas comparte otra publicación, dando a conocer y resaltando lo que ha compartido otra página, en esta ocasión “Cambyretá en Marcha”, lema de la administración municipal del intendente Pereira.

El 17 de julio del 2021, el juez fue etiquetado en una publicación donde le agradecen a él y a todos los liberales que han confiado en el grupo de personas para llevar adelante la institución política distrital donde se ha asumido la presidencia del Comité N° 1 Abel Veidoski, entre otras publicaciones.

"Todos los actos enunciados afectan considerablemente la independencia e imparcialidad al momento de juzgar, para mantener la igualdad de las partes en un proceso, realizando actos que otorgan privilegios a un cierto sector", dice el documento.

Por otro lado, el juez de Faltas de Cambyretá se encuentra inscripto en el padrón electoral del PLRA, e integra como miembro titular el Comité Liberal.

Según trascendió, todo empezó ante el ingreso de documentos de contenido presumiblemente falso a la Junta Municipal, por lo que los concejales municipales solicitaron al presidente del cuerpo legislativo sumariar a los asesores, pero ante la inacción del presidente, decidieron destituir a todos los que ocupan cargos importantes en la Junta y llamar a concurso de méritos y aptitudes, y entre ellos, la destitución del juez de Faltas vía juicio político.

Ante esta situación, Emmanuel Méndez, nota mediante remitida al presidente de la Junta Municipal de Cambyretá, Ramón Armoa, presentó su renuncia definitiva e indeclinable al cargo de juez de Faltas, que desempeñaba desde el 1 de agosto del 2017, según Resolución N°77/17 de la Junta Municipal.