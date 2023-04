Jubilados y pensionados del IPS exigen mejoras en la previsional

Los diferentes gremios se unieron con el objetivo de alzar sus voces en reclamo de varias reivindicaciones dentro de la previsional y dejar entre ver al Gobierno entrante que los asegurados y jubilados, luego de años de lucha se encuentran organizados y atentos a todo lo que ocurre dentro del nosocomio.

Las medidas exigidas por los manifestantes fueron unas seis, entre ellas el cambio inmediato de presidente Vicente Battaglia y consejeros por supuesta ineptitud, incapacidad y gestión aparentemente plagada de corrupción.

“Esta manifestación es más bien un mensaje al próximo Gobierno, clarísimo que los jubilados y asegurados estamos organizados por primera vez y que estamos atentos a las medidas que quieran hacer ya sea en IPS o en la caja fiscal o en sistema general. Organizados como estamos vamos a solicitar una mesa de dialogo, espacios de trabajo porque estamos preocupados por nuestra jubilación y la jubilación de las generaciones que vienen”, manifestó a Última Hora Pedro Halley, exgerente de Prestaciones del IPS.

Así también la eliminación de clanes políticos y empresariales administrativos dentro de IPS. Por otra parte insistieron en la derogación de la Ley Samaniego de endeudamiento del Seguro de salud, la cual habilita a IPS a solicitar al BNF o a otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago.

En el punto cuatro, los jubilados exigieron el pago de las deudas del Estado con IPS que serían unos UDS 350 y unos UDS 90.000 por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).

La provisión inmediata de todos los medicamentos e insumos en todo el país, prórroga de la suspensión de descuentos a los jubilados por un año fueron otras de las peticiones.

Otro punto muy importante que solicitaron los manifestantes fue el reembolso de gastos cuando el asegurado deba sufragar el gasto de sus medicamentos e insumos cuando el IPS no tenga en stock. En ese sentido, Pedro Halley, exgerente de Prestaciones del IPS manifestó a Monumental que esto es un problema porque lo que no está escrito no puede interpretarse.

"No existe una norma específica, pero eso es un problema porque lo que no está escrito no puede interpretarse. Lo que el IPS puede hacer es emitir una resolución que interprete ese vacío en favor del asegurado", refirió.