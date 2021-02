Joven madre, golpeada por tercera vez

El hombre se acercó el viernes último al puesto de venta de remedios yuyos de su ex esposa y realizó un pedido.

La joven madre afirmó que le atendió de buena manera, pero el hombre comenzó a exigirle a que ingrese este año a su hijo a una escuela privada. El hecho generó una discusión porque la víctima señaló que no tenía capacidad económica para pagar los costos.

“Le pedí que salga de aquí y me tomó del brazo y estiró. Ahí caímos los dos al piso. El se levanta y me patea en la pierna”, relató ayer la víctima.

Ayala decidió publicar el caso a través de las redes sociales, ya que realizó varias denuncias contra su ex marido y aun así sigue sufriendo agresiones de parte de él.

Ayala reveló que ayer no abrió su negocio, por miedo. Andino Ramírez la amenazó de muerte al abandonar el sitio. “El me amenazó de muerte, cuando se fue de aquí. Tengo miedo por mi y por mi mamá. No tengo seguridad de nada. Necesito salir a trabajar en mi vereda, tengo miedo de que si no es él, me envié a otra persona, porque ya lo hizo”, explicó.

La primera vez que fue golpeada, el ex marido la raptó y golpeó bastante antes de liberarla. Luego en la segunda ocasión lo hizo cuando tenía una orden judicial de alejamiento. EM