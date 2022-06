José Ortiz se niega a declarar ante comisión que investiga lavado de dinero

José Ortiz no quiso hablar ante la comisión especial del Congreso.

Al inicio de la sesión, el abogado del expresidente Horacio Cartes y de Tabesa, Pedro Ovelar, señaló que su cliente no puede declarar ya que desconocen el origen de los documentos a los que hace referencia la comisión antilavado.

José Ortiz señaló que no puede hablar debido a que no cuenta con el acceso a la documentación oficial sobre los hechos a ser investigados.

“Me parece impertinente responder preguntas cuando no tenemos acceso a los documentos y desconocemos de donde viene y donde se trama esa información. Me niego a declarar y me comprometo a entregar las informaciones que requieran cunado lo cran necesario”, dijo Ortiz.

Ante el desplante de los representantes de Tabesa, el presidente de la comisión, el senador Jorge Querey, dijo que estos serán convocados de nuevo y que se utilizarán los mecanismos establecidos en la Constitución para que estos colaboren con la investigación.

El senador cartista Basilio Núñez, cuestionó la “amenaza” de Querey y aseguró que los representantes de Tabesa se presentaron ante la convocatoria pero que no pueden ser coaccionados para declarar.

El diputado colorado cartista, Erico Galeano, quien también estaba convocado, no se presentó ante la Comisión Antilavado del Congreso Nacional para hablar sobre su supuesta vinculación con el operativo A Ultranza PY. El legislador dijo que está con un cuadro positivo de Covid-19.

Asimismo, fueron citados representantes de la Tabacalera Hernandarias, quienes solo enviaron a su abogado, Alejandro Andrés Valiente.

Los integrantes de la comisión buscan que los representables de las tabacaleras hablen sobre los informes respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de la industria tabacalera nacional.

Estas empresas fueron investigadas por el Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil de la sección de antilavado, de narcotráfico y de contrabando de cigarrillo.