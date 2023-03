El representante del gremio de abogados, Jorge Bogarín, dejó en claro este martes que no presentará su renuncia ante el Consejo de la Magistratura (CM), pese a la fuerte presión que ejercen los demás miembros del organismo extrapoder.

Bogarín señaló que está a disposición para ser investigado por el Gobierno de Estados Unidos y las autoridades paraguayas, tras ser declarado significativamente corrupto por EEUU, junto con el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo y el funcionario judicial Vicente Ferreira.

“Yo me puse a disposición de la legación extranjera y autoridades paraguayas para que inicien una investigación. No tengo nada que esconder y siempre hablo con la verdad”, expresó el abogado en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Además, explicó que está tratando de reunir los documentos para entender los alcances de la sanción que pesa en su contra y así poder defenderse.

“Yo ahora estoy tratando de reunir documentos para tratar de entender los alcances y cómo uno se puede defender y dónde, pero lo primero que pedí fue una entrevista con la Embajada de EEUU”, detalló.

https://twitter.com/AM_1080/status/1640672642096046082 "No tengo nada que esconder y siempre hablo con la verdad".



Jorge Bogarín sostuvo que no renunciará a su cargo como miembro del Consejo de la Magistratura y que "está a disposición para ser investigado".#AM1080 pic.twitter.com/r0Phxy4pmp — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 28, 2023

Descartó amistad con Ferreira

El abogado también fue consultado sobre su relación con Vicente Ferreira, el funcionario judicial sancionado por EEUU, y sostuvo que no tiene ningún tipo de amistad con su colega.

“Al estar involucrado en el gremio de abogados uno conoce a mucha gente y, en algún momento, nos cruzamos con el doctor Vicente Ferreira en el trabajo propio de la actividad gremial”, señaló y acotó que conoce como a 6.000 abogados, pero no tiene afinidad con él.

Lea más: Jorge Bogarín se aferra al Consejo y cuestiona sanciones de EEUU

Según lo expuesto por EEUU, Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la "independencia e imparcialidad" del Poder Judicial.

Justifica su aumento patrimonial

Bogarín, de tener en el 2019 un patrimonio neto de G. 812.320.000, pasó a acumular G. 2.298.563.123 en el 2023. Al respecto, dijo que todo lo que tiene y ganó desde que ingresó a la función pública, que fue en el 2002, está debidamente trazado.

"Todo mi ingreso corresponde a salario y es importante mencionar que fui funcionario diplomático", manifestó el abogado.

Bogarín solicitó a la Contraloría que realice un análisis de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentó.

"Solo subió 47% mi patrimonio neto, que es el comparativo entre los 10 años", aseveró. También, aseguró que están bien trazabilizado sus ingresos y que su madre "le hizo un adelanto de herencia".

En el 2019, se desempeñaba como docente en la Facultad de Economía de la UNA y jefe de procuraduría de la Cancillería. En ese entonces tenía depositada en su cuenta de ahorro la suma de G. 212.320.000 y un patrimonio neto de G. 812.320.000.

Puede leer: Exponencial crecimiento patrimonial del "corrupto" Jorge Bogarín

Antes de ser electo como vicepresidente del JEM y miembro del Consejo de la Magistratura, Bogarín declaró el 16 de abril del 2020 un patrimonio neto de G. 861.231.842.

Ese año solo se desempeñaba como docente en la misma casa de estudios. Además, de su declaración jurada de ese año se desprende que en dos cajas de ahorro y una cuenta corriente tenía depositada la suma total de G. 196.231.842.

Ya en el 2021, siendo docente y miembro del JEM y CM, Jorge tenía en depósitos G. 1.213.951.287 y un patrimonio neto de G. 2.015.231.893.

En la declaración jurada correspondiente a este 2023, el abogado declaró depósitos totales de G. 1.497.282.517 en tres cajas de ahorro y una cuenta corriente y como patrimonio neto G. 2.298.563.123.