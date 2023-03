El abogado apuntó que la designación de "significativamente corrupto" por parte de Estados Unidos guarda relación con su incursión gremial, ya que asegura era manejado por un pequeño grupo de dirigentes que acumulaban poder e influencia, vinculada a la política partidaria.

Lea más: Jorge Bogarín dice que buscará aclarar su designación como corrupto

“Esta es la manera que debemos proyectar lo que estamos viendo, al menos si es lo que se pretende hacerlo, sin el sesgo de cada sector. Nuestra incursión en el gremio se podía definir como disrupción, nuestro movimiento, su nacimiento, los líderes que lo integran, todo fue disruptivo. En el poco tiempo en el que estamos en la dirigencia gremial hemos dado muestra concreta de lo que somos, nuestro compromiso con los abogados”, manifestó en su defensa.

Asimismo, dijo que el estilo de liderazgo tiene su costo y lo están pagando, incluso su familia, que también se vio afectada por las sanciones de EEUU. No obstante, cuestionó que las repercusiones no deberían incluir la violación al derecho a la defensa y el atropello de la presunción de inocencia, que en Paraguay alcanzan rango constitucional.

Le puede interesar: Diputados preparan libelo acusatorio para juicio político a Jorge Bogarín

“Estamos absolutamente convencidos de que esta situación nos da más fuerza, nos impacta, claro que sí, pero tenemos muy malas noticias para aquellos que están detrás de esta movida, lejos de amilanar nuestro ánimo, nuestras fortalezas son los abogados que acompañan y que evidentemente los seguiré representando”, ratificó.

https://twitter.com/npyoficial/status/1640372281053442049 "Este estilo de liderazgo tiene su costo y lo estamos pagando", dice Bogarín



♦ Pide que se respete el derecho a la presunción de inocencia.#NPY pic.twitter.com/r1yELJzS0Z — NPY Oficial (@npyoficial) March 27, 2023

A su vez, dijo que todas las cuestiones serán respondidas y que desde que se enteró de la designación de la Embajada de los Estados Unidos, se dio a la tarea de iniciar los trámites en la búsqueda de ser escuchado.

“Como ciudadanos reclamamos el acompañamiento de nuestras instituciones. En este caso el Consejo de la Magistratura. No será fácil, al contrario, será una dura batalla, pero estamos dispuestos a librarla, con la verdad de nuestro lado”, adelantó.

Entérese más: Exponencial crecimiento patrimonial del "corrupto" Jorge Bogarín

Bogarín reiteró que la decisión de EEUU, como ya lo mencionó el embajador, fue una decisión unilateral, por lo que solicitó el informe correspondiente para poder defenderse. “Nuestra lucha, compromiso y gestión recién comienzan”, expresó.

El abogado también es representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde solicitó permiso para aclarar las acusaciones de EEUU.

El embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, explicó que Bogarín, además del funcionario judicial Vicente Ferreira, tendrá prohibido ingresar al país norteamericano de por vida, así como también sus familiares directos.

Según lo expuesto por EEUU, Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la "independencia e imparcialidad" del Poder Judicial.

Bogarín se defiende de causa en la que destituyeron a un fiscal

Bogarín se defendió en una de las causas en la que el JEM destituyó al fiscal Jorge López y él fue preopinante. Además fue su amigo, el también designado significativamente corrupto por EEUU, el actuario Vicente Ferreira, el que formuló la denuncia.

El abogado remarcó que otros miembros también votaron por su destitución y que el propio fiscal, hoy fallecido, admitió una amistad con una funcionaria, pero no advirtió esto al inicio del proceso, sino después de formular imputación.

Nota relacionada: Corte auditará causa contra actuario que derivó en destitución de fiscal

De igual manera, alegó que la causa ya fue desestimada en el ámbito jurisdiccional, también en el JEM y en el ámbito de la CSJ tuvo el finiquito por sumario administrativo y que no hubo un hecho irregular.

Sobre la auditoría del sumario administrativo solicitado por el ministro Manuel Ramírez Candia, dijo que es de importancia para ir aclarando cada cuestión que se pueda ir poniendo a colación.

"De qué me puedo defender, si fui o no ético, si mi actuación no se ajustó a la ética o al Derecho, si no tengo documento alguno que me diga esto hiciste bien, esto hiciste mal", criticó.