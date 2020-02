Joaquin Phoenix gana el Oscar a Mejor Actor por Joker

Nota relacionada: Bong Joon-ho gana el Oscar a Mejor Director por Parásitos



"Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella", dijo al recibir la estatuilla.

Su primer premio de la Academia sigue a meses de polémica sobre este aclamado filme enfocado en el origen del archienemigo de Batman, y que avivó temores en Estados Unidos por la posibilidad de que incitara a la violencia.

Mejor Actriz

Entretanto, la estadounidense Renée Zellweger ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica Judy.

Zellweger, que se alzó con el segundo Oscar de su carrera tras recibir la estatuilla a mejor actriz de reparto por Regreso a Cold Mountain en 2004, venció a Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Mujercitas), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio) y Charlize Theron (El escándalo).

Renee Zelllweger - Oscar - EFE.jpg Renée Zellweger se alzó con el segundo Oscar de su carrera. Foto: EFE

Emocionada, al recibir el premio, Zellweger tuvo palabras de agradecimiento para Garland, la actriz y cantante estadounidense nacida en 1922 y fallecida en 1969 que nunca recibió un Oscar en las categorías de actuación.

"Judy Garland no recibió este honor en su tiempo. Estoy segura de que este momento es una extensión de la celebración de su legado", dijo Zellweger, destacando esa herencia "de excepcionalismo único e inclusividad y generosidad de espíritu".

"Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted", agregó.

Garland, que en su carrera ganó distinciones en los Globos de Oro, los Grammy y los Tony, recibió un premio juvenil honorífico de la Academia en 1940 por El mago de Oz.