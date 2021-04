JLo y Alex Rodríguez anuncian su separación

Rumores. Hace meses trascendió que la artista y el ex beisbolista habían terminado su relación.

La actriz y cantante Jennifer Lopez y el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez anunciaron que su relación llegó a su fin, luego de que durante las últimas semanas se publicara con insistencia que llevaban vidas separadas. La famosa pareja, que se había comprometido y cuyo matrimonio tuvo que ser suspendido dos veces por la pandemia, hizo el anuncio ayer en una declaración enviada al programa Today, de la cadena NBC, en la que aseguran que continuarán como amigos y compartiendo sus negocios.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor el uno para el otro y para nuestros respectivos hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos es decir gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”, señala la declaración. COMPROMISO La popular pareja, ambos neoyorquinos, anunció su compromiso en marzo del 2019, luego de que Lopez aceptara la propuesta de matrimonio de la ex estrella de las Grandes Ligas de origen dominicano durante unas vacaciones en Bahamas. Esta noticia llega varias semanas después de que López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, negaran su separación, tal y como se había informado en medios nacionales, aunque sí reconocieron que estaban “trabajando en algunos asuntos” de su relación. Alex Rodríguez y Jennifer Lopez se conocieron cuando ella aún estaba casada con Marc Anthony. Comenzó su noviazgo con la estrella del béisbol unos años después de separarse. La pareja se formó en el 2017 y se hizo pública cuando acudieron juntos a la famosa gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Lopez, quien tiene dos hijos de su previa relación con el cantante Marc Anthony, Max y Emme, de 13 años, se refirió a Rodríguez como su “alma gemela”, durante una entrevista con Today en 2018. “Ha traído a mi vida algo que nunca antes había tenido, que es un apoyo y un amor incondicionales, una especie de unión de almas gemelas. Eso es algo diferente para mí, ahora sé lo que es estar conmigo. Trabaja tanto como yo, es tan motivado como yo”, dijo JLo. Rodríguez, por su parte, es padre de Natasha, de 16 años, y de Ella, de 12, con su ex esposa Cynthia Scurtis. Él y Lopez compartieron algunos de sus momentos alegres como familia en las redes sociales. UN AMOR SOÑADO Cuando el ex deportista era una promesa del béisbol a sus 23 años, una periodista le preguntó: ¿Cuál sería la cita soñada para Alex Rodríguez? “Jennifer Lopez. Ojalá puedas conseguirme una cita con ella”, contestó sin dudar. En menos de dos décadas, logró salir con la artista.



Los desamores de JLo

Jennifer Lopez se casó en tres ocasiones. La primera vez, con el escritor cubano Ojani Noa, en 1997, y cuatro años después, con el bailarín Chris Judd. Su relación más duradera y mediática fue con Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en 2004 y acabó en 2011. Tuvieron dos hijos. Rodríguez estuvo casado entre 2002 y 2008 con la sicóloga Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas. El divorcio se produjo después de que el ahora empresario engañara a su esposa con una bailarina de Las Vegas, entre otras relaciones extramatrimoniales.