En tanto, en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, aclararon que debido a un error del sistema, los beneficiarios del programa Pytyvõ y que también se encontraban como usuarios del IPS quedaron discriminados del seguro por el simple hecho de tener RUC.

"Quisiéramos aclarar dos cuestiones. Por un lado, que los asegurados del IPS beneficiarios del programa Pytyvõ serán reactivados de manera inmediata, y por otro, que la reactivación del seguro no implica ninguna devolución (del dinero recibido por la asistencia) ni tendrá ningún costo para el asegurado ni beneficiario", aseguró Llamosas.

Al respecto, Bataglia indicó que "automáticamente, una vez que se haya discriminado el listado de nuevos contribuyentes, los que entraron en esa lista por ser beneficiarios del programa Pytyvõ van a ser dispensados de nuestra base de datos como un impedimento para ser beneficiarios del seguro, o sea, que automáticamente van a recuperar su condición de beneficiario asegurado con todos los derechos que eso confiere".

Mencionó que se cuenta con "servicio de inteligencia dentro de la institución", encargado de cruzar los datos, con el propósito de encontrar algún beneficiario que sea contribuyente, para que de esta manera automáticamente se le impida tener derecho al Instituto de Previsión Social.

"Lo que nuestra base de datos no discrimina es por dentro, si es o no contribuyente. Nosotros no vemos si el contribuyente está operando o es beneficiario del programa Pytyvõ. Eso es lo que se va a subsanar ahora, ya van a acercar a Hacienda el listado de los beneficiarios de la lista del programa Pytyvõ y entonces, nosotros veremos todos aquellos beneficiarios del programa, razón por la cual se activó, y van a ser sacados de la base de datos como imposibilitados del seguro", sostuvo el presidente de la previsional.

Las autoridades no quisieron hablar de que se haya revertido una decisión, ya que no estaba en la intención restringir a los beneficiarios del seguro y que se trató de un plan especial por una situación especial por la pandemia.

"Nunca se resolvió que se les iba a sacar como beneficiarios de IPS por el programa Pytyvõ. Debido al sistema de registro que se tiene, al entrar ellos como registro del contribuyente para recibir la ayuda social, automáticamente el sistema rechaza que puedan estar como asegurados de la previsional", insistió el ministro de Hacienda.

Llamosas aclaró que esas personas (beneficiadas con Pytyvõ) figuran como inactivas en Hacienda y tampoco se les genera ningún compromiso con el Fisco. "Estamos trabajando para ajustar toda esa información y que esto no vuelva a ocurrir", concluyó.