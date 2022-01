Para la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), la falta de cuórum de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados , para no tratar el proyecto de ley que amplía la vigencia de la ley de emergencia sanitaria por el Covid-19 hasta el 30 de junio de 2022, es responsabilidad de la bancada de Colorado Añetete que estuvo ausente en la sesión.

"Se levantó la sesión por falta de cuórum, porque varios diputados de Añetete no están como siempre; nosotros podemos sesionar sin Honor Colorado y su postura desopilante, porque en realidad la nulidad misma no existe para empezar. La sesión de la Cámara de Diputados de hoy fue correcta; el problema fue que se quedó sin cuórum", indicó.

La legisladora aseguró que los propios diputados cartistas, miembros de la Comisión Permanente, legitimaron la sesión, porque estuvieron presentes sus representantes e inclusive votaron.

Nota relacionada: Diputados cartistas se retiran para no tratar ley de emergencia sanitaria

"En todo caso si es que ellos consideraban que era nula la sesión tenían que concurrir a otras instancias y no a la Cámara, dándole cuórum a la sesión al inicio", sostuvo la legisladora.

Consideró que la ley de emergencia sanitaria fue afectada por el internismo que existe en el Partido Colorado, de cara a las elecciones internas.

"En realidad, es la interna colorada la que nuevamente se cobra con resoluciones institucionales, esa es la lectura política que se da. Es la interna colorada la que termina en esto, es una decisión institucional que se embarra con la interna colorada. Ellos están enfrentados por el tema de la denuncia de Cartes y Arnaldo Giuzzio", explicó.

La legisladora opositora señaló que lo que quedaría, al no regirse por la ley de la Cámara de Diputados, es esperar a una nueva convocatoria por parte de la Comisión Permanente que sesionará este miércoles para poder tratar la ley.

Lea más en: Acusaciones de Giuzzio buscan "bajar" candidatura de Horacio Cartes, aseguran

"Acá, si realmente el Gobierno tiene una posición patriótica, cosa que no tiene desde el momento en que sus propios diputados faltan a la sesión, quiere decir que le resbala eso. Hay una irresponsabilidad, ellos saben muy bien que estando ellos hay cuórum. Si ellos realmente asumen un compromiso, y si ven realmente la necesidad, no se entiende el motivo por el cual ellos no estuvieron, los 18 diputados", lamentó.

Sobre la extensión de la normativa hasta el 31 de junio dijo que la ley en los términos que plantea el Senado está bastante razonable.

No obstante, exceptuó al artículo 4 sobre las contrataciones teniendo en cuenta que esto se maneja "por carpetas rojas". Al respecto, mencionó que hay que tratar de ajustar y tener un compromiso de un mecanismo que garantice la idoneidad del personal y que no sea el carné partidario el que prime para una contratación.

La Cámara de Senadores ya dio media sanción a la aprobación de la extensión de la ley de emergencia sanitaria, pero limitó los recursos solo para la compra de vacunas, el uso de camas de terapias privadas, el pago a trabajadores cesados mediante el Instituto de Previsión Social y la contratación de profesionales de salud.

Los legisladores pretenden evitar abrir la canilla para compras y gastos innecesarios, en el marco de un año electoral y de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2023.