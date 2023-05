El intendente de Santa Rosa, Departamento de Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), manifestó que el problema de la comuna no está en él, sino en los concejales que no presentan factura.

Señaló que los mismos trajeron a colocación temas del 2021, las cuales no correspondían a su administración, así como la utilización de viáticos por parte de los concejales, los cuales no rendían cuentas a la comuna. Asimismo, supuestamente forman parte de comisiones que reciben aportes y tampoco presentaron la documentación pertinente.

“Uno de los puntos que cuestionaron es el pago en concepto de viáticos y que no se presenta planillas de rendición de cuenta, bueno, quienes son los que utilizan los viáticos, los mismos concejales y ellos no rinden cuentas y utilizan eso como argumento, ni cuentan con todo lo exigido en sus comisiones y solicitan los aportes, tengo copias de los documentos y le voy a entregar a cada uno y para que vean donde está el problema” comenzó diciendo Jacquet.

El intendente señaló que los ediles argumentaron falta de documentos en entrega de aportes a comisiones, olvidando que ellos mismos retiraron aportes a través de los proyectos que llevan adelante.

SANTA ROSA.jpeg

“Cuestionan el aporte a entidades educativas y comisiones", agregó. Sin embargo, recordó que un grupo de madres le explicaó una situación por la que pasaban y desde la Municipalidad "le acompañamos para la compra de aire para que los niños reciban su educación en un ambiente adecuado, jamás puse trabas a los pedidos para Santa Rosa".

Recordó que una Comisión "canchita San Jose", donde está el concejal Diego Rojas (ANR), también recibió los aportes y no tienen las documentaciones, pero se le acusa a y rechazan la ejecución.

Los miembros de la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones rechazaron la ejecución presupuestaria 2022, en una sesión extraordinaria el pasado 6 de mayo. En dicha jornada señalaron supuestas irregularidades, entre ellas pago de viáticos, entrega de aportes, comisiones y falta de rendición de cuentas y facturación de las mismas.

Los ediles municipales argumentaron que fueron elaborados varios cheques con montos pequeños y no se rindieron cuentas de los mismos.

En ese sentido, Jacquet manifestó que la administración del 2022 entregó 500 ayudas sociales a personas de escasos recursos, para medicamentos, ecografías, análisis, porque no había en los hospitales de la región y por ello no se negaron a ayudar a los ciudadanos, pero que no llegan las facturas.

CONFERENCIA (2).jpeg

“450 rindieron cuenta y 50 no, la gente llega desesperada, no tienen factura para poder rendir cuentas, pero es mínimo el porcentaje, ese es otro de sus argumentos, cuestionan además fondos de royalties y Fonacide que tenemos en caja e invertiremos en la compra de 600 medidores para agua y una sala de informática” expreso Jacquet

Recordó que una radio local ataca su administración todo el día debido a que ya no les provee aportes como en la anterior administración. Asimismo habló de la construcción de los tanques de agua para la escuela 70, Colegio Nacional Profesor Luciano Bordón y la Escuela 352 mencionando que en ambos casos se aceptó las ofertas más bajas presentadas en la licitación. En ese sentido, aseguró que el proyecto contemplaba varias aristas que justifican el costo.

“Me atacan todo el día desde una radio local porque en la cancha de carrera se le acabó la explotación para su beneficio personal al director de ese medio y porque se les rompió la mamadera en la otra administración (Arnaldo Valdez ex intendente, electo recientemente como diputado de la concertación) Recibieron muchos aportes pero como yo no les doy me atacan todo el día”, finalizó.